Villalona es el autor del nombre Rubby Pérez y revela cómo le cayó atrás a Alex Bueno para su grupo

Cuando en 1976 Fernando Villalona entra como líder de la agrupación Los Hijos del Rey, el artista acogió a varios pupilos, a quienes les inscribió con nuevos nombres artísticos.

Es el caso de Roberto Pérez, a quien decidió llamarle Rubby para evitar confusión con Roberto del Castillo, quien era parte del grupo de Johnny Ventura.

En 1980 Pérez ingresó a la orquesta de Villalona, quien lo subió a cantar en una fiesta ante la salida de la agrupación del cantante Raulín Rosendo.

"Yo le vi mucho talento a Rubby Pérez y cuando cantó esa noche entendía que debía contratarlo", relató Villalona al resaltar la calidad de voz, así como resaltar la buena relación que han mantenido.

Ya con su orquesta establecida, otro caso fue el del pianista Julio Pérez, a quien Villalona nombró July Pie. De igual manera sucedió con Francisco Cruz, a quien apodó “Felix Cumbé”.

En su agrupación acogió a sus hermanos tanto para la orquesta como para la administración de la que aún se encarga su hermano Bolívar.

Martín Villalona fue el trombonista por excelencia y a quien en cada merengue le exclamaba: “¡Suena Martín!”. Y por supuesto Angelito y Aramis Villalona nacieron en el mundo artístico amparados por su hermano.

Fernando recrea esos primeros años y en el caso particular de Alex Bueno recuerda cuando lo conoció en 1981, tocando en la orquesta de Gerardo Veras, en Teleantillas, y se maravilló al verlo e inmediatamente le hizo una invitación para que formara parte de su grupo porque necesitaba un corista. Había renunciado Juan Vinicio (Pachanga), quien fungía como bailarín.

El mismo día que Villalona le envió el mensaje con una persona ya estaba formando parte de su agrupación musical.

El primer baile del “Mayimbito” (que así lo apodarían después) fue en el night club El Caribeño.

A su entrada a la agrupación Fernando hace que Alex grabe en 1982 el tema “Piel canela”, el que de inmediato se convierte en éxito.

En 1983, cuando Villalona fue arrestado por miembros de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago, acusándolo de posesión de marihuana y recluido en la cárcel, Alex Bueno junto al director musical Andrés de Jesús, Angelito Villalona y Raffy Peralta continuaron los compromisos de fiestas contraídos por Villalona.

La incidencia de Alex Bueno en la orquesta del Mayimbe fue inesperada, al punto que le apodaron “El Mayimbito”, ya que el joven cantante era dueño de una extraordinaria calidad vocal.

“Yo cantaba los temas de Villalona y a la gente le gustaba cómo lo hacía. Recuerdo que me quedé en el grupo como cantante principal de la orquesta de Fernando, pero fue un tiempo muy corto”, recordó Alex Bueno en el libro “Merengueros”, de Fausto Polanco.

Ante la creciente popularidad de ambos merengueros, en esa época de mediados de los años 80 se rumoró sobre una supuesta rivalidad entre “El Mayimbe” y “El Mayimbito”, la que Fernando desmintió rotundamente.

“Al contrario, yo me sentía feliz cuando veía que las muchachas se le iban encima a Alex”, sostuvo Villalona durante su conversación con los reporteros de Listín Diario.

Villalona califica al Mayimbito como el más agradecido de todos sus pupilos. “Todos son muy buenos conmigo, incluyendo Raphy Peralta (corista), pero quien se lleva el puesto número uno en ser solidario y agradecido con Fernando es Alex Bueno”, reveló.

Al pasar los años y al ver recrear su historia, Villalona dice que siempre tuvo la mejor de las intenciones con cada uno de los jóvenes que les acompañaron en su grupo, y que ahora puede darse el “bombo” de haber contribuido en la carrera de muchos jóvenes, e incluso crearle su nombre artístico.

July Pie

La reciente muerte del pianista July Pie lo lleva al pasado, y reconoce que en ese entonces, en los años 80, la droga era una especie de moda que todos querían probar, y no duda que, quizás, el conocido pianista, en algún momento de esa época las usara, pero no fue exactamente las drogas que llevaron a July Pie a convertirse en un indigente.

Según reveló algunos miembros de la familia de July Pie padecen esquizofrenia, por lo que está seguro, el músico no estuvo exento de padecer la enfermedad. Su muerte le causó un gran dolor, pues realmente era su amigo y siempre estuvo al pendiente del talentoso pianista, también oriundo de Loma de Cabrera.

Fernando Villalona durante su visita a la redacción de Listín Diario.

De su historia

Cuando Fernando Villalona irrumpió en la escena artística, tras haber ganado un quinto lugar en el Festival de la Voz, en 1971, organizado por el maestro Rafael Solano, el joven artista hizo una conexión automática con el público dominicano.

Desde el primer momento que su voz se escuchó en el festival con las canciones “Habrá” y “Lágrima para un recuerdo” (que popularizó el argentino Yaco Monti), y luego en la radio con su primer éxito, “Jardinera”, el público lo amó para siempre.

Con un carisma especial Villalona se convirtió en “El niño mimado” de los dominicanos, en “El Mayimbe”, en un artista poseedor de una gracia inexplicable.

A 50 años de vida artística (68 de edad), Villalona sigue provocando la algarabía de los dominicanos y muestra de ello fue durante su visita, la pasada semana, a la redacción de Listín Diario, donde fue sorprendido por jóvenes y experimentados periodistas que pedía tener una foto como recuerdo con él. Así tal cual sucede siempre, cada vez que tiene contacto con el público. La gente lo detiene, pide tomarse fotografías con él y, de paso, hasta le cuenta algunas historias, en donde por supuesto, él es el protagonista.

“El Mayimbe”, su apodo más multiplicado, está consciente de la gracia especial que posee y está seguro, como fiel creyente, que es un hijo privilegiado de Dios.

“Sí, estoy seguro de que Dios me ha dotado de una gracia especial y humildemente estoy muy agradecido con el Señor por ese privilegio. Y, claro, me siento privilegiado de haber sido elegido para llevar esta gracia, porque lo que sucede conmigo y el público es algo inexplicable, eso viene de arriba”, manifestó.

Obediente a Dios

Hace años que el intérprete de “Tu jamaquita” decidió caminar por los caminos del Señor. El artista no milita en ninguna iglesia ni participa en ninguna religión, pero sí está consciente de su buena relación con Dios a través del Espíritu Santo.

“Es el Espíritu Santo quien me ha hecho arrodillar y me ha ayudado a reconocer que por ahí no era”, aseguró al referirse cuando toma alguna decisión que no va de acuerdo con los preceptos de Dios.

Está tan seguro de su fe que ahora que regresa al Anfiteatro Altos de Chavón, el sábado 12 de agosto, reconoció que todo ha sido obra de Dios.

Ser seleccionado para ser parte de la celebración de los 40 años de Chavón, 37 años después de su histórica presentación en el místico escenario en La Romana, para el cantante de Loma de Cabrera todo es por obra y gracia del Espíritu Santo. Villalona, quien solo había dormido unas horas para cumplir su compromiso de llegar a las 3:00 de la tarde al periódico, no guarda nada para sí.

Sin miedo al qué dirán no tiene problemas en responder o hablar de sus inicios, sobre todo, cuando vivió casi 20 años en el suplicio de las drogas.

Padre de un niño con autismo

La familia fue uno de los temas tratados en su visita. Uno de sus hijos adoptivos, Matthew, de 20 años, es autista.

El joven está estudiando sicología en la universidad, es nadador olímpico y cinturón negro. Al merenguero le brota el amor del corazón cuando habla de su hijo Matthew, a quien le reconoce una extraordinaria inteligencia.

Para Villalona y su esposa Fátima fue todo un reto ver crecer a Matthew, sobre todo, porque en el país no existían las instituciones especializadas para estos casos.

De las anécdotas de Matthew se ríe a carcajadas y, obviamente, se siente muy orgulloso del joven en el que se ha convertido.

Fernando también es padre adoptivo de los mellizos Fernando José y José Fernando, ya profesionales, en la prole también forman parte sus hijas biológicas Paloma y Clarissa Villalona. Actualmente es abuelo con ocho nietos.