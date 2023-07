Ana Carolina se convierte en abuela

La presentadora de televisión y modelo Ana Carolina Castillo se convirtió en abuela este viernes tras el nacimiento de su nieto James.

La criatura es hijo de la primogénita de Ana Carolina, Litzy Berlina, de 20 años, quien dio a conocer su embarazo en enero a través de una publicación en Instagram, donde aseguró que sería madre soltera.

Ana Carolina, quien ha procreado cuatro hijos, ha compartido todos los detalles del parto de Litzy Berlina que estuvo a cargo de los mismos doctores que también la ayudaron a traer al mundo a sus tres hijos menores.

Entre lágrimas, durante una entrevista en “Alofoke Radio Show”, Ana Carolina reveló que su hija se encuentra en estado de gestación, situación que definió como difícil, por lo que pidió apoyo de sus seguidores tanto para ella como para Litzy, quien estaba aislada y publicó anoche su primera fotografía en la que dejó ver su abultado vientre.

“Litzy, mi hija, está embarazada”, dijo Castillo. “Ella por lo menos tiene mi apoyo, yo no tuve en apoyo de nadie. Necesito el apoyo de mis seguidores los que me quieren y me apoyan, cero ataques”, dijo a principio de este año.

Ana Carolina anuncia nacimiento de su nieto