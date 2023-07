David Corenswet, el nuevo Superman sucesor de Christopher Reeve, Henry Cavill y toda una dinastía

Si hay un superhéroe que a todo el mundo se le viene rápido a la cabeza a la hora de pensar en uno ese es Superman. Quizá sea el más famoso de todos, con su icónico traje azul y rojo y su alter ego con gafas Clark Kent.

Es todo un reto darle vida, como hicieron Christopher Reeve y más recientemente Henry Cavill, pero también otros actores como Tom Welling, Brandon Routh o Dean Cain. La sombra que han legado al mundo es alargada, pero precisamente de legados va la próxima película del hombre de acero, “Superman: Legacy”.

Y el encargado de usar de nuevo la capa roja de Kal-El ya tiene nombre: David Corenswet, que ha recibido como regalo de cumpleaños el mejor de los presentes: los superpoderes de Krypton.

HERENCIA TEATRAL

David Packard Corenswet nació el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos). Hijo de abogados y con ascendencia judía por parte paterna, también heredó de él su vocación actoral, puesto que John Corenswet fue actor de teatro antes de decantarse por el derecho.

Además, David es nieto por parte de madre del escritor Edward Packard, a quien debemos los célebres libros de “Elige tu propia aventura”. Packard, creador de este concepto de literatura interactiva, escribió unos 50 títulos de este formato.

Así pues, heredó de su padre la vocación por el teatro, y de su abuelo, el talento para la escritura y la fijación por ser el protagonista de su propia historia… El héroe que ahora, 30 años después, se pondrá por fin su capa.

Ya desde pequeño, Corenswet empezó a actuar en obras de teatro. Y desde muy joven, empezó a escribir sus propios guiones como el de la película “Following Chase” (2011), dirigida por Greg Koorhan o la webserie “Moe & Jerryweather” (2014-2016) para la cual también dibujó. También actuó en 2013 en la película “Moe & Clyde”.

Su inclinación artística iba más allá y, por eso, durante su primer año como estudiante en la Universidad de Pensilvania se postuló para ingresar en la prestigiosa Juilliard de Nueva York. Allí se licenció en Bellas Artes, especializándose en teatro, en 2016.

Ya con el título universitario bajo el brazo, David Corenswet empezó a abrirse camino en Hollywood y también en la televisión. Su primer papel tras licenciarse fue en la serie “Elementary” en 2017. Al año siguiente, en 2018, trabajó en la película “Affairs of State” y en las series “Instinct” y “House of Cards”.

Esta última le dio más notoriedad como actor, que creció en “The Politician” (2019-20) y “Hollywood” (2020), donde fue apadrinado por Ryan Murphy. La serie “We Own This City” (2022) y las películas “Look Both Ways” (2022) y “Pearl” (2022) completan su filmografía por el momento.

DE ACTOR A SUPERHÉROE

Pero, sin duda, lo que ha supuesto un antes y un después en la carrera de David Corenswet es haber sido elegido para relevar a Henry Cavill y ser el nuevo Superman en la próxima película, prevista para estrenarse en 2025.

Una elección que, seguramente, tenga mucho que ver con las comparaciones que desde hace unos años recorren la web comentando el parecido entre Corenswet y Cavill: “me di cuenta antes de que internet se hiciera eco”, confesó David a Entertainment Weekly allá por 2019.

Y ya entonces, como si de una profecía a posteriori se tratase, lo tuvo claro: “mi mayor ambición sería interpretar a Superman”, declaró. Y ahora, tres años después, ese sueño se ha hecho realidad.

¿Cómo será el héroe kryptoniano de Corenswet? Dependerá más bien del director James Gunn, pero en su momento David lo tuvo claro: “me gustaría ver una versión más retro y optimista”, dijo, “me encanta la versión oscura de Henry Cavill, pero me encantaría que el próximo sea más luminoso”.

Pero, si bien sus intenciones dentro de la pantalla son las de brillar, su vida personal prefiere mantenerla más bien entre las sombras, pues el actor guarda un perfil bajo y poco se sabe de sus relaciones más allá de lo profesional.

Y es que aunque tiene más de 463,000 seguidores en su Instagram, David solo publica contenido relacionado con su trabajo como intérprete, quitando algunas fotos de su niñez y de sus mascotas.

Aunque hay un dato curioso sobre una relación pero, de momento, pertenece solo a la ficción: Rachel Brosnahan quien, al igual que Corenswet también ha trabajado en la serie “House of Cards” será quien ahora interprete a la compañera de trabajo e interés amoroso del héroe, Lois Lane.

Entre tanto, el actor no podría tener mejor manera de celebrar su 30 aniversario: transformado en el superhéroe más famoso de todos los tiempos.