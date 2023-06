Yailin asegura estar lista para presentarse sola en el United Palace

Tras su presentación en el United Palace en la ciudad en Nueva York, Estados Unidos, como parte del espectáculo “Mujeres del Movimiento”, la exponente urbana Yailin "La más Viral" anunció que volverá a cantar en el lugar, pero esta vez será su propio show en febrero de 2024.

Durante una entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca” (Univisión) junto al rapero Tekashi 6ix9ine, la intérprete de “Pa ti” dio la primicia de su concierto.

“Yo creo que yo haré el United otra vez en febrero. Ya yo estoy 'ready' (lista) para hacerlo sola”, manifestó la dominicana.

Al referirse a su participación en el show “Mujeres del Movimiento”, Jorgina Lulú Guillermo, nombre real de la artista, indicó que “yo fui para sentir el calor del público porque yo en lo que estaba enfocada en la bebé y en hacer música, no para presentarme en público, porque es un proceso”.

Asimismo, dijo que a todo eso se le agregó la depresión postparto que sufrió luego de tener a su primogénita.

Tras ser criticada por su desempeño en el show, la joven manifestó que se está preparando para el próximo espectáculo.

“Yo me voy a preparar. Esto es mucho para mí, y todo es un proceso, no todo el mundo nace sabiendo, yo me estoy preparando”, aseguró.

De igual forma, se refirió a las personas que rechazaron que ella se quitara los zapatos en el concierto, por lo que expresó que otras artistas como Cardi B también lo hacen y “no son criticadas”.

Durante la entrevista fue notoria la defensa de Tekashi ante cada pregunta de los entrevistadores del programa televisivo.