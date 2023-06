La Materialista lleva un 2023 imparable en los campos del amor y la música

En los primeros seis meses que lleva el 2023 ha sido el período de mejores noticias para La Materialista en los campos del amor y la música.

La exponente urbana acumula un paquete de buenas nuevas: pareja estable, finalista de concurso internacional, en la lista de las latinas más bellas, nominada por primera vez a Premios Juventud y la de mayor pegada en estos días en su país, según el ranking de Spotify.

Su tema "Tú eres", de corte tropical, figura número 1 en el "Top 50" de los temas más escuchados en República Dominicana en la plataforma de Spotify.

Adicional, a 11 días del lanzamiento del videoclip de "Tú eres" llegó al millón de visualizaciones en el canal oficial de Youtube.

En esa plataforma de audiovisuales, "La chapa que vibran", presentado hace nueve años, es aún el que más vistas tiene de los interpretados por La Materialista, con 206 millones de veces, seguido por "Taka taka", 27 millones; "La chapa que vibran remix", 18 millones; "Te lo compré", 15 millones; "Wow qué rico", 11 millones; "Niveles", 8.5 millones; "Desacate", 5.8 millones; "Voy a beber", 4.9 millones y "Capea el dough féminas", 4.2 millones.

En "Tú eres", Yameyry Ynfante, su nombre real, sumerge a sus seguidores en una atmósfera romántica y positiva, que se entrelaza con una melodía de merengue irresistible, invitando a todos a dejarse llevar por el ritmo y el baile.

Aunque se trata de una canción de corte tropical, “Tú eres” conserva el inconfundible “flow” urbano distintivo de La Materialista.

El audiovisual fue grabado en el paradisíaco escenario de Punta Cana bajo la dirección del cineasta Anyelo Santiago.

Esta pegada viene precedida de su reciente nominación a los Premios Juventud 2023, su primera, en la categoría “Mejor Canción Dembow” por su colaboración en el tema “Me la wa robar” junto a Angel Dior.

Antes, en mayo pasado, resultó la ganadora de “Elige tu bello 2023” para entrar a la lista de “Los 50 más bellos” de la revista People en Español.

El magacín reveló que la dominicana alcanzó un total de 39,642 votos gracias al público a través de su página oficial, donde competía con la rapera argentina Nicki Nicole y a la artista venezolana Elena Rose.

“La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere”, dijo la exponente urbana.

Luego agregó: "Es un sueño hecho realidad, de verdad que sí porque yo he visto por mucho tiempo esta revista y algún momento fantaseé con estar ahí, pero no pensé nunca que pudiera estar ahí”.

En abril, la cantante fue elegida cuarta finalista del realiy show "La Casa de los Famosos", de Telemundo.

"Gracias por el apoyo masivo y toda la comunidad latina por dentro y fuera de Estados Unidos que me apoya", posteó en abril La Materialista en su Instagram.

Aunque no obtuvo el primer lugar, muchos compatriotas mostraron su apoyo a la dominicana.

Además de la música, los parabienes le llueven en su vida sentimental. Cuando salió de “La Casa de los Famosos 3”, hasta habló de boda con su novio y mánager, el empresario Eury Matos, con quien tiene una relación desde octubre de 2021.

La cantante dominicana subiría al altar para dar el “sí, acepto” a final de este año, según reveló en el programa “En Casa con Telemundo”.

“¿Y la boda pa cuándo?”, cantó La Materialista. “Para fin de año y ustedes estarán presentes, claro que sí”, le comentó al conductor Carlos Adyan.

Matos, quien también maneja las carreras de El Alfa y Shelow Shaq, entró el pasado 14 de febrero a la casa más famosa de México y aprovechó el día de San Valentín para pedirle matrimonio a su pareja.

El productor artístico le pidió a la actriz que mirará al cielo para que presenciara lo que sería un espectáculo de drones mostrando una figura de infinito, un anillo, las iniciales de su nombre y finalmente, la propuesta de matrimonio.

“No puedo decir nada que no sea mostrarte esto, por ser el ser humano especial que te has convertido en mi vida, lo más importante para mí, mi sueño”, fueron de las palabras que dijo Eury a su ahora prometida.