La hermana mayor de Karol G no anda bien. A Verónica Giraldo, que recién se convirtió en madre, se le vio llorando en un video y confesando que se sentía mal.

“Si ustedes realmente me conocieran, conocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso, le importa la familia y la gente que ama y me esmero tanto en dar lo mejor de mí… hoy me siento tan triste, no es porque quiera generar lástima, pero no me siento bien”, manifestó.

La joven criticó a las personas que, según ella, buscan la riqueza material y no se fijan en otros aspectos de quienes los rodean. “Eso no lo llena a uno”, sostuvo.

En medio de lágrimas, dentro de su vehículo, expresó: “Nunca se fijen en una red social”.

También hizo un llamado para que no se guíen en las apariencias, pues reveló de paso que no lleva una vida “perfecta” como muchos de sus seguidores creen.

“Ustedes me ven y dicen ‘qué rica y qué chimba tu vida‘ y sí, le agradezco a la vida porque tengo lujos, tengo un carro, un techo, alimentos, tengo con qué vivir. Ustedes ven eso pero es de añadidura”, agregó Verónica.

El video fue compartido a través de su cuenta de Instagram donde cuenta con más 900 mil seguidores.

Algunos seguidores comentaron que podría tratarse de una depresión post parto, pues su bebé tiene solamente algunos meses (en febrero pasado) de haber llegado al mundo.

¿Quién es Verónica?

Verónica Giraldo Navarro es una de las hermanas de la cantante de música urbana Karol G.

Las otras dos son Jessica y Katherin, fruto del matrimonio de Martha Navarro y Guillermo Giraldo, a quienes los seguidores de la artista conocen como 'Papa G'.

Verónica, de 34 años, se ha dado a conocer en el mundo de las plataformas digitales por su contenido relacionado con tips de belleza, maquillaje y otros tratamientos naturales para cuidar el cuerpo.

Ella lama la atención por su espectacular figura. Uno de los atributos más elogiados de Verónica Giraldo son sus glúteos, aunque muchos de sus admiradores estaban inquietos por saber si son naturales o resultado de alguna intervención quirúrgica, pues se conoce que la joven sí se ha sometido a algunas cirugías estéticas, pero no se había revelado en detalle qué cambios se ha hecho, publicó el portal de la revista colombiana Semana.