Bebe Rexha recibió tres puntos de sutura tras ser golpeada con celular en pleno escenario

Bebe Rexha publicó en su cuenta de TikTok las imágenes de la lesión que sufrió durante un concierto en Nueva York tras un fanático lanzar su celular.

La artista, de 33 años, fue golpeada justo encima del ojo, donde recibió tres puntos de sutura, y fue escoltada por su equipo fuera del escenario luego de caer desplomada en plena actuación en The Rooftop at Pier 17 en Manhattan como parte de su gira "Best F'n Night of My Life".

Bebe Rexha fue captada en video con una mano en su rostro y la otra la usó para despedirse de los presentes, quienes la animaban vociferando su nombre. Mientras que Nicolás Malvagna, acusado de agresión fue apresado de inmediato por las autoridades.

En otro clic, la ambulancia esperaba fuera del establecimiento.

"La escena después del concierto de Bebe Rexha. Espero que ella esté bien. sentirse mejor", dijo un usuario en Twitter