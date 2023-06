Ángel Dior, Mar Rendón, Teo, Mario Bautista, Young Miko y Villano Antillano son algunas de las “promesas musicales” que se debaten por el galardón en Heat Latin Music Award.

La premiacion, que celebra la música latina, nominó en esta categoría también a artistas extranjeros como Elena Rose, Dayanara, ADSO, Paopao, quienes han despegado recientemente y están listo para “darlo todo” en sus proyectos musicales.

Algunas de esta figura hicieron acto de presencia en el Cara a Cara con la prensa organizado por los productores de la premiación donde dejaron saber sus expectativas frente al galardón.

ÁNGEL DIOR

“Me siento bien. Se nos dio gracias a Dios y a ustedes amado publico”, así manifestó su emoción por esta nominación en Heat Latín Music Awards, que tendrá lugar este jueves 8 de junio.

El exponente dominicano también indicó que estaría incluyendo “nuevos colores” en su repertorio musical. Adelantó que pronto estaría lanzando un Afrobeat romántico donde estará dando oso a que el público aprecien más su voz.

Se mostró entusiasta con el premio y afirmó que se lo llevará porque “el que está con Dios le entra a patada a los Santos”.

Asimismo, informó que viene un álbum y una gira para Europa, ademas de presentaciones en el país.

El intérprete de “Pipiripiropi” aconsejó a los jóvenes que incursionan en la música que no se rindan, porque “si yo pude ustedes pueden”. También le exhortó a que “estudien, denle banda a la calle que en la calle no hay nada”.

teo

Teo, el cantante urbano e hijo de la cantante colombiana Fanny Lu, quien también está nominado, mostró agradecimiento y felicidad por su nominación.

A su vez también expresó el deseo de colaborar con nuevos artistas y ampliar su repertorio musical.

Habló sobre su nuevo tema musica titulado “Ego” y contó que aunque al principio se sintió un poco eclipsado por la figura de su madre, pero que con el tiempo “se volvió un orgullo”.

“Mi madre fue la persona que me crió, que me enseñó a ser persona antes que artista. Me hace feliz que la conozca y que la aprecien”, puntualizó.

mar rendón

Por su parte, Rendón manifestó su emoción por participar por primera vez en una premiación y ser nominado como “Promesa Musical”, y lo vio como una oportunidad para dar a conocer su música.

También habló sobre su último sencillo titulado “Te arde” una mezcla de pop rock que promete ser un himno para “todo aquel que sintió que quisieron apagar su brillo.