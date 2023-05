Sia fue diagnosticada con autismo luego de vivir controversia por la enfermedad

A dos años de haber vivido una controversia por tener de protagonista en la película que produjo y escribió, "Music", a Maddie Ziegler, interpretando a alguien con autismo sin encontrarse dentro del espectro autista, la cantante canadiense Sia Furler confesó que fue diagnosticada con ese trastorno.

Durante el podcast de Rob Costerino, la intérprete "Chandelier" dijo estar aliviada de haber obtenido respuesta a todas sus fatigas.

“Durante 45 años me he sentido como ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma”, expresó.

En 2021, Sia pidió disculpas después de las críticas que recibió por la realización de la cinta dos veces nominada a los Globos de Oro que, según sus palabras, fue inspirada en la experiencia de un amigo con TEA.

"Planeo eliminar las escenas de restricción de todas las ediciones futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no lo suficientemente amplia", afirmó en ese momento.