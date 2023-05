Figuras celebran el Día de las Madres

De ellas, heredaron su talento, aprendieron de su trabajo y hasta le dieron dolores de cabeza. Figuras como Pamela Sued, Luis José Germán, Amaury Sánchez, Yubelkis Peralta, Hony Estrella, Francisca, Clarissa Molina y Sergio Carlo compartieron con sus seguidores, en este Día de las Madres, algunas anécdotas y lecciones del ser humano que los trajo al mundo.

Pamela Sued

Pamela Sued sorprendió a sus seguidores al confesar que fue la adolescente rebelde de su casa y los castigos y las palabras de su madre, doña Cuchy Chávez de Sued, que no olvida.

"Mis años de adolescencia fueron un poco retadores para mis padres [yo fui medio rebelde sin causa]", comenzó diciendo Pamela en una publicación en Instagram.

"No les miento cuando les digo que de los 15 a los 17 yo vivía más castigada que normal. Un día mi mamá me sentó y me dijo: 'si tu crees que voy a tirar la toalla contigo, te equivocaste... yo no me voy a cansar' y a mi me encanta recordarlo y contarlo", continuó.

Este domingo, la comunicadora agradeció a su progenitora por esos jalones de oreja que le sirvieron de corrección y ser la persona exitosa y ejemplar que es hoy en día.

"Ma', ¡gracias! por nunca rendirte. Mucho de lo que soy hoy es gracias a ti. Gracias por tu acompañamiento, tu cariño, consejos y cuidado. Te amo con todo mi corazón", finalizó.

Pamela Sued y Cuchy Chávez de Sued

Luis José Germán

El actor Luis José Germán, también conocido como El Gordo Germán, publicó una fotografía de sí mismo cuando era bebe junto a su madre Josefina Gallart (Fifina), de quien reconoció la "inigualable crianza" que le brindó.

"A Dios le doy las gracias por la salud de mi madre y a ella por darme la vida, mi inigualable crianza llena de valores. Ha Sido un privilegio haber tenido un 'Hogar' como el nuestro, gracias mami por ello. Te amo por todo y te felicito por la extraordinaria labor que hiciste con nosotros", expresó Luis José.

Luis José German y Josefina Gallart

Amaury Sánchez

El músico Amaury Sánchez demostró de quien heredó su talento y amor por el arte tras difundir un video de Luisa Lembert, su madre, tocando el piano de manera magistral.

"Feliz día de las madres, Luisa Pela. Gracias por los desvelos, risas y lágrimas aparte de una abnegación sin límites ! Dios me regaló un chin de ese Don de la música que tienes. Te quiero, ¿oíste? Post. Ese vídeo es de ahora mismo", escribió Amaury en la publicación que se ha llenado de comentarios en pocos minutos.

Yubelkis Peralta

Yubelkis Peralta felicitó a todas las madres dominicanas, pero de manera especial a Delis Florencio, la mujer que le regaló la vida y el valor del trabajo que desde joven realizó en el colmado de su papa, por el que la comunicadora y empresaria se convirtió en emprendedora y cuenta con tres salones de belleza.

"La mejor maestra, que me enseñó el verdadero amor incondicional, la que tiene respuesta a todo, y que siempre está ahí para mi."

Yubelkis Peralta y Delis Florencio

Hony Estrella

Como pocas veces, Hony Estrella se mostró este domingo junto a su madre y sus hermanos.

"Cada día, nos inspiras a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a nunca rendirnos. Tu dedicación y sacrificio son admirables, y nos has enseñado el valor del esfuerzo y la perseverancia. Tus palabras de aliento y sabiduría nos guían en cada paso que damos.

Pero lo más hermoso de todo es que, a través de tus acciones y comportamiento, nos enseñas cómo ser buenas personas. Tu generosidad y compasión hacia los demás son un ejemplo a seguir. Nos has enseñado a valorar a los demás, a ser empáticos y a ayudar siempre que podamos", escribió Lina, hermana de Hony.

Hony Estrella junto a su madre y sus hermanos

Francisca

Con una recopilación de momentos junto a doña Divina Montero, Francisca celebra el Día de las Madres en su país natal República Dominicana aunque radica en Estados Unidos desde hace muchos años.

La presentadora de "Despierta América" utilizó la canción del cantante cubano Lenier, "Cómo te pago", para acompañar el emotivo video.

Entre las experiencias que Francisca ha vivido con su madre luego de vivir muchas carencias en Azua, está el viaje a Disney que hicieron ambas.

"¿Cómo te pago? Feliz día de las madres a todas las mamás hermosas que me siguen, hoy es que se celebra en mi tierra RD. En especial felicito a la mía, a Doña Divina. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por pelearte contra todo, con uñas y dientes para sacarnos adelante. Pasamos por mucho mami, pero lo hiciste excelente. Siempre te elegiría como mamá. ¡Por ti soy lo que soy!", dijo Francisca.

Francisca y Divina Montero

Clarissa Molina

Clarissa Molina recordó en este día cuando se escondía en la despensa para asustar a su madre Clara Contreras mientras cocinaba, aunque aclaró que a veces también servía de asistente, pasándole los sazones.

La conductora de televisión y reina de belleza también publicó un video bailando el merengue "Guallando" con Clara, quien le pidió ese momento a su hija antes de irse al aeropuerto anoche.

"Mami antes de irme al aeropuerto anoche: 'vamos a bailar un merenguito antes de irte para celebrar el día de las madres'. Yo: 'claro que sí, lo que quieras, mami'. Feliz día de las madres, mami. Te amo con mi corazón. Pd.: ya saben a quien salí en lo del baile", aseguró Clarissa en su Instagram.

Clara Contreras y Clarissa Molina

Sergio Carlo

Con Laura Pichardo de Carlo (cariñosamente Mamá Lala) y su familia, Sergio Carlo disfruta el Día de las Madres en la playa.

"Que familia ni ma’ linda has traído al mundo. Te amo", escribió Sergio en un texto acompañado de varias fotografías suyas con Mamá Lala, hermanos y sobrinos.