La Materialista desde "Las chapas que vibran" y Onlyfans a "La Casa de los Famosos"

Desde que se dio a conocer su participación en el programa de Telemundo “La Casa de los Famosos”, La Materialista de OnlyFans trans ha sido tema de conversación tanto por las críticas como el apoyo que ha recibido durante su estadía en el reality show, al que llegó luego de un recorrido de una década en la música urbana, el cine y el modelaje.

Ynfante es una de las pioneras femeninas en el género urbano local y desde su incursión como cantante popular su vida vive rodeada de atención mediática, sobre todo desde que lanzó el tema "Las chapas que vibran", a lo que sumó que abrió una cuenta en Onlyfans y por su reciente noviazgo.

En 2014 con su tema “Las chapas que vibran” y su ritmo contagioso logró un éxito rotundo de popularidad, posicionándose en listas de charts internacionales como Billboard, donde logró llegar al número 16 y posteriormente, conquistó por más de seis semanas el número dos en la reconocida lista musical.

Asimismo, el video musical captó millones de visitas en la plataforma de YouTube, lo que la galardonó como la primera artista femenina dominicana en obtener un Vevo Certified, tras llegar a los 100,000,000 millones de visitas en su canal oficial.

Tras esto, la artista se mantendría realizando presentaciones en diferentes regiones del país, en programas de radio y televisión, también, realizaría varios conciertos por Europa y Estados Unidos, al momento, que continuaría trabajando en la música.

El 2014 parecía ser su año en la música, pero Yameiry también incursionó en la gran pantalla con el estreno de la película "Lotoman 003", en la cual tuvo un papel secundario.

Los próximos dos años Yameiry continuó lanzando temas como “Los Pantaloncitos”, “Corazon al revés”, “Booty de goma” con los que se mantuvo como una de las cantantes femeninas más dominantes en el género urbano local.

Junto a su propuesta musical, la exponente siempre demostraba su lado sexy, provocativo y espontáneo. Sin embargo, a finales de 2017 sorprendió a sus seguidores con la canción “Cuando Oro”, la cual es una alabanza a Dios con una melodía diferente a lo que la urbana solía cantar.

La Materialista promoviendo la paz y amor no duraría mucho tiempo, y es que un mes después iniciaría una de sus mayores controversias con su compatriota La Insuperable, llevando la rivalidad hasta los estudios de música.

La primera en atacar fue Yameiry, quien a través de su rap Sensei Freetyle, donde hacía fuertes críticas al cuerpo de La Insuperable calificándola como “embudo” y “luchador de sumo”.

La respuesta de su contrincante no se hizo esperar y aunque no le respondió con una producción musical, a través de sus redes sociales publicó un video donde canta unas estrofas de una canción que parecía estaba grabando.

Las acciones de las urbanas se convirtieron en el tema de momento y es que con las fuertes declaraciones que hacían una de la otra en redes sociales, tenían a todo un público pendiente de ellas.

Finalmente, La Insuperable respondió un mes después, específicamente en febrero de 2018, con el remix de su tema “Mastica y traga”. Claro, las cosas no terminarían ahí. La Material atacaría con la canción “Niveles”, volviendo con picantes barras. Esta vez allí quedaría la problemática y ambas cantantes seguirían sus caminos.

La actriz y cantante no parecía tomar una pausa, pues se le vio protagonizar anuncios en la televisión, modelar ropa y trajes de baños de grandes centros comerciales.

Al llegar el 2019, la intérprete de “Yo no quiero boda” lograría dar un gran paso en la actuación al conseguir su primer protagónico en el cine con la película "Kanibarú", visa por un sueño, la cual la hizo escalar en el séptimo arte

“Hace siete años, cuando tuve mi primer papel como extra, me pregunté: ¿será que algún día podré ser protagonista? Siete años más tarde aquí estoy”, fueron las declaraciones que ofreció la artista al periódico El Caribe, cuando se estrenó el filme.

La intérprete de “Nunca maniquí” ha participado en una serie y varias películas dominicanas con papeles pequeños y secundarios, tales como “El Cartel de los macos (serie)”, “Lotoman 2.0”, “Lotoman 003”, “Biodegradable”, “Dos policias en apuros” y “La diabla sobre ruedas”.

No obstante, su vida como cantante no estaba en pausa y es que días antes del estreno de la cinta había sorprendido a sus seguidores con el remix de "Las chapas que vibran" en colaboración las artistas Belinda y Jojo. Sin embargo, la canción no logró escalar como el tema original

Al llegar el 2021, se revivían viejos rencores, todo parecía indicar que volvería la guerra con Indhira Ircania Luna, nombre de pila de La Insuperable, pues ambas urbanas hacían comentarios en redes sociales donde lanzaban indirectas

Para sorpresa de sus fanáticos y los medios, todo se trataba de un plan de las pioneras para anunciar una colaboración juntas a través de la cual hicieron saber habían hecho las paces. El tema de nombre ¨Voy a beber´ fue estrenado junto a un video musical, donde después de muchos años, se les volvió a ver juntas.

"Por una unión de corazón, por una amistad que pudo perdonarse y superar el rencor. Hoy mi corazón se rebosa de alegría en poder presentar este trabajo realizado con mucho amor junto a una gran mujer quien tiene mi cariño y respeto (Indhira Luna), escribió La Materialista.

Para finales de 2021, Ynfante parecería convertirse en la "reina de las sorpresas" y es que se convirtió en tendencia nacional tras unirse a la plataforma de Onlyfans.

Los videos donde Yameiry dejaba muy poco o nada a la imaginación no tardaron en filtrarse causando revuelo entre sus fanáticos e internautas.

La presión fue demasiada y las declaraciones de la modelo no se hicieron esperar. En una entrevista al programa televisivo "Vale por tres" (canal 11), la dama se mostró arrepentida y aseguró que los videos salieron a la luz por una "equivocación".

En llanto y con un traje que le cubría desde los pies a la cabeza, la actriz declaró: “Yo no he dormido nada todos estos días, bueno desde ayer que fue que me entere, quiero aprovechar para pedirle disculpas a todos mis fans y a la gente que se sintió ofendida".

El arrepentimiento no le duró mucho tiempo. Meses después de llorar en televisión nacional, la modelo volvió a publicar contenido en Onlyfans. En enero de 2022 se volvió a filtrar un video, pero esta vez la exponente no mostró arrepentimiento.

Llega el amor

La Materialista siempre ha mantenido un bajo perfil ante su vida personal, donde poco se sabía sobre sus relaciones amorosas y otros detalles personales. Aun así, la artista no pudo mantener en secreto su relación con Eury Matos, la cual se dio a conocer a inicios de este 2023.

Desde meses anteriores, sonaban los rumores de la relación hasta que a través de su cuenta de instagram colgó un video donde se veía junto al manager musical.

La relación se mantiene viento en popa, pues el pasado 15 de febrero durante un episodio de La Casa de los Famosos, Matos se apareció en la mansión y con una cena romántica, rosas y un espectáculo de drones, le propuso matrimonio a la urbana de 38 años.

Yameiry Infante Honoret enfrenta este lunes 24 uno de sus mayores retos como una de las cinco finalistas del reality de Telemundo.

Junto a la dominicana, compiten por ganar la tercera temporada de la Casa de Los Famosos Madison Anderson, Pepe Gámez, José Rodríguez y Paty Navidad.