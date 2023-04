Yuly Ferreira y Fabián Ríos pierden al bebé que esperaban

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Los actores colombianos Yuly Ferreira y Fabián Ríos compartieron este lunes con sus seguidores en Instagram la noticia de la pérdida del bebé que esperaban.

Ferreira, quien tenía 10 semanas de embarazo, fue la primera en contar la triste situación que se encuentra atravesando junto a su esposo.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto: ¿Por qué? ¿Para qué?”, cuestionó Ferreira junto a un video en el que aparece su hijo David, de 4 años, diciéndole que debería acostarse para que su vientre vuelva a estar plano.

En la publicación, la intérprete de Yorley en la telenovela “El Ultimo Matrimonio Feliz” aseguró que entiende que hay cosas que no tienen explicación, y que a pesar del dolor que siente por lo ocurrido, se siente feliz de haber tenido la oportunidad de estar embarazada otra vez y que acepta la voluntad de Dios.

“Queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semana, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu, estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”, continuó.

“Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, si duele y mucho pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo, todo en manos de Dios, Él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder”, finalizó

Por su lado, el galán de Telemundo y RNC dedicó unas emotivas palabras a la madre de sus dos hijos donde le expresó su amor y admiración junto al versículo 10 del capítulo 41 del Libro de Isaías de la Santa Biblia, pues ambos son creyentes del cristianismo.

“Solo te quiero decir de parte de Dios que Él tiene el control, Él sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”, escribió Ríos en un comentario.

En 2022, Ferreira reveló en el programa “La Red” que la cantante Adriana Lucía la ayudó a fortalecer su relación con Dios a raíz de un primer bebe que perdió antes de su tener a su segundo hijo.

La pareja, que representa una de las más estables de la farándula en Colombia, planea volverse a casar después de comprometerse nuevamente en septiembre de 2021 tras 20 años de matrimonio y tener a sus retoños Lucia y David, de 15 y 4 años respectivamente.

“Hace 20 años no tuve para el anillo, pues apenas iniciábamos a salir adelante, hoy después de esos años puedo Gracias a Dios comprarle el anillo que merece nuestro amor, y también pronto el matrimonio que soñamos y que mi dama @yulyferreira merece”, dijo Ríos.