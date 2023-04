María Victoria Bayo Martínez es coronada como la nueva Miss Mundo Dominicana

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La modelo y deportista dominicana María Victoria Bayo Martínez fue coronada como la nueva Miss Mundo Dominicana 2023 en un acto celebrado en la Sala Julio Alberto Hernández en el Gran Teatro del Cibao en Santiago de los Caballeros.

María Victoria es licenciada en Administración de Empresas, mención Negocios Internacionales y domina el idioma inglés, cuenta además con una amplia trayectoria en deporte logrando innumerables medallas y trofeos en el atletismo, fútbol, voleibol y golf. Su formación como modelo profesional ha sido de la mano de uno de los grandes iconos de la moda y la belleza, el gran Sócrates Mckinney

La presidenta del certamen y diseñadora de modas dominicana, Diany Mota, explicó durante la coronación que luego de los grandes logros en el 2022, donde todas las reinas de la organización Miss Mundo Dominicana alcanzaron las principales posiciones y títulos internacionales en este 2023 el Miss Mundo Dominicana estará coronando dos reinas.

“Luego del éxito del pasado año el compromiso es aún mayor y para continuar con los mismos el tiempo de preparación en una reina es fundamental. Por tal motivo María Victoria ha sido designada luego de una extensa y evaluada selección de manera interna por expertos en el mundo de la belleza”, recalcó Mota.

María Victoria estará compitiendo en el Miss World 2023, celebrado a finales de año en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que en el mes de septiembre se estará celebrando desde el Barceló Grand Resort en Punta Cana, el Miss Mundo Dominicana, donde será seleccionada la soberana que representará al país en el Miss World 2024.

“De esta manera, vamos a tener un tiempo considerable que nos permitirá trabajar arduamente con un año de anticipación para lograr los resultados que se merece nuestro país, coronar a María Victoria como la nueva Miss Mundo Dominicana es caminar hacia el éxito seguro. Es una chica con una trayectoria admirable y con todas las cualidades para traer la segunda corona del Miss World a la República Dominicana”, reafirmó la directora.

La nueva soberana de la belleza es una importante en el deporte, logrando formar parte de los equipos de voleibol de Santiago Oeste y de la selección de Santiago de los Caballeros, representando a su ciudad en múltiples eventos deportivos a nivel nacional.

“Me siento sumamente emocionada y agradecida por la confianza que han depositado en mí y por la oportunidad de emprender este gran reto, el cual asumo con mucho entusiasmo, determinación y orgullo. Es un verdadero honor para mí representar los valores, la alegría y la belleza de nuestro país. Con certeza daré lo mejor de mí para traer a República Dominicana la tan anhelada segunda corona mundial” dijo María Victoria.

Su sencillez, ingenuidad y sensibilidad social, la motivaron en el 2019 a crear e impulsar su proyecto social “La educación a través del deporte”, beneficiando a cientos de niños y jóvenes de bajos recursos en un recorrido por todo el Cibao, a través de talleres motivacionales y prácticas deportivas, siendo esta la belleza con propósito que desempeña la modelo.

En una noche llena de emociones, importantes homenajes y momentos especiales y una emotiva despedida a la reina saliente Emmy Peña y su invaluable trabajo en favor de los niños y jóvenes con Síndrome de Down, la Asociación de Amigos y Amigas con Síndrome de Down protagonizaron un momento especial donde 15 niños participaron como agradecimiento a su invaluable trabajo.

La noche de coronación del Miss Mundo Dominicana 2023, contó con la presencia de la cantante y violinista Genesis Céspedes, ex participante en The Voice Dominicana, y quien protagonizó un homenaje especial al trabajo social de la organización Miss Mundo durante los últimos años.

Así mismo se contó con la participación artística de un grupo de baile bajo la dirección y vestuarios de Alex Saviñón espectáculo y coreografía de Richard Sosa. El evento estuvo conducido por la actriz, ex Miss Mundo Dominicana y Miss World Caribbean 2016, Yaritza Reyes, bajo la dirección de Pablo Pérez, los trabajos visuales de Pedro Burgos y línea gráfica de Jay Aponte.

De igual forma el acto de corona estuvo patrocinado por importantes marcas como Barceló Hotels and Barceló Grand Resort, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Autozama, Bellon S.A.S, Supermercado Central, Medios Telemicro y Telecentro Canal 13, Gran Teatro del Cibao, Denger, All I Want to Be, Soundisco, EGO.

Asi como también Gran Teatro del Cibao, Josefine Spa, Jardín Constanza, Fusión Experience, Gianina Azar, Nelson Marte Couteur, Diany Mota, Pablo Pérez, Pedro Burgos, Jay Aponte Designer, Grafimarket, Alex Savinon, Richard Sosa, Francina Socias Relaciones públicas, Merlot, Louardos y Samuel Bencosme.

Dentro de los logros del 2022 por la organización se recuerda que Emmy Pena, actual Miss Mundo Dominicana, fue coronada como Miss World Caribbean, en el Miss World 2022, Celinee Santos, actual Miss International República Dominicana, logró la posición de 4ta finalista en el Miss International 2022 ante 85 candidatas y Mariona Juncosa Ramírez, Miss Teen Mundo Rep. Dom, se alzó con el título internacional Miss Teen Mundial 2022.