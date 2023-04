El Molusco anuncia separación de Claudia Morales tras 20 años de relación

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor y comunicador puertorriqueño Jorge Pabón (El Molusco) anunció este viernes que junto a su esposa, Claudia Morales, tomó la decisión de separarse tras dos décadas de relación y dos hijos en común, Ocean y Paula, de 18 y 15 años respectivamente.

“Como saben y conocen siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar”, dice el comunicado colgado en redes sociales.

El humorista aclaró que lo más importante para él es su familia, por la cual hacen de dominio publicó el proceso que llevarán “con la amabilidad, el respeto mutuo y el apoyo que nos ha caracterizado durante todos estos años”. Asimismo, definió a su ahora expareja, para quien pidió respeto y privacidad, como “una mujer excepcional”.

“Claudia es una mujer excepcional, es la madre de mis hijos, un gran apoyo para mí y mi carrera y que a pesar de yo ser una figura pública siempre ha cuidado su entorno y privacidad. Al público, a los medios, colegas y amigos les estaré agradecido que en la medida que puedan respeten que ella no es una figura pública y nos permitan pasar este proceso en privacidad”, expuso.

Por su lado, Claudia publicó en su historia de Instagram una imagen con un texto que cita: “Si hay algo que siempre funciona es orar”.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del locutor, pues Claudia hasta hace un mes tenia apariciones esporádicas en el canal de YouTube de su todavía esposo.

En 2019, Claudia fue acusada de haber sido infiel con su entrenador, pero todo quedó en especulaciones cuando amenazaron con demandar por difamación.