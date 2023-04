Christian Meier confiesa que nunca le gustó hacer telenovelas y las hacía porque le pagaban bien

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista peruano Christian Meier sorprendió a sus seguidores tras dejar su carrera de actor de telenovelas para dedicarse a la música y más aún después de confesar que nunca le gustó su trabajo en la pantalla chica.

Durante una entrevista con Luis Carlos Burneo en el canal de YouTube “La habitación de Henry Spencer”, Meier contó que solo continuaba haciendo ese trabajo por el dinero que le pagaban, pero que de las 20 telenovelas en las que actuó, “probablemente debo haber disfrutado mi trabajo 3 veces”, además de que era difícil negarse por la posición de privilegio en la que se encontraba, por lo que entiende que su mejor papel fue “hacerle creer a la gente que era un galán de telenovelas”.

“A mí nunca me gustó hacer telenovelas, nunca. Las hacía porque me pagaban muy bien, porque hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerlas porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas. Y además que yo ya tenía una familia, tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre y entonces fue una bola que empezó a crecer”, expresó.

Meier también explicó que decidió hacer su última telenovela en 2014, “La malquerida” por su deseo de retirarse con una producción de Televisa y con una oferta que ningún peruano había recibido.

Asimismo, reveló que desde el 2009, después de filmar “Doña Barbara”, planeaba despedirse, luego le llegó la propuesta de hacer una para Telemundo y otra para Caracol.