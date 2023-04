Muere Andrés García, leyenda del cine y la TV mexicana nacido en República Dominicana

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Andrés García, leyenda del cine y las telenovelas mexicanas nacido en República Dominicana, murió este martes luego de semanas en que su estado de salud se fue deteriorando. Tenía 81 años de eddad.

A través de Twitter, la cantante Anahí Puente, quien era cercana al intérprete de la película "Pedro Navajas", escribió: “No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés”.

El veterano actor inició su carrera en el cine a los 25 años en la película de acción "Chanoc", en el papel del personaje del mismo nombre.

Después de filmar decenas de películas empezó en 1970 su carrera en televisión, convirtiéndose en un sex simbol latino.

En sus más de 55 años de trayectoria se incluyen resonantes apariciones en telenovelas como “Tú o nadie”, “El privilegio de amar”, "El cuerpo del deseo”, entre otros.

El artista nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana, pero desde su niñez emigró primero a Chile y luego a México, estableciéndose junto a su familia en Acapulco, estado o provincia de Guerrero.

Tenía tres nacionalidades: la española por sus padres, la dominicana por su lugar de nacimiento y la mexicana por el tiempo que vivió en ese país norteamericano.

Desde hace un tiempo, García vivía un complicado proceso de cirrosis y presentaba malestares de salud que le dificultaban la movilidad y lo mantenían con constantes recaídas en cama.

Su deterioro fue evidente desde julio de 2022 cuando sufrió una fuerte caída.

Desde entonces, él mismo había pronosticado su muerte más temprano que tarde.

“Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así... Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto", llegó a decir en vida.

Hace unos días, su esposa Margarita Portillo reportóque tenía dificultades para caminar.

“No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen”, dijo hace unos días al medio mexicano El Financiero.