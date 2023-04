Karol G, la reina latina de la música

EFE Reportajes

La “bichota”, que está batiendo récords su nuevo álbum “Mañana será bonito” y triunfando con su colaboración con Shakira en “TQG”, se está consolidando como la artista femenina más importante del género urbano.

“Estamos haciendo historia juntos”, dijo Karol G en su Instagram sobre el éxito de su nuevo álbum.

Karol G se ha convertido en la primera mujer que llega al Top 1 de la Billboard 200 con un álbum en español.

“‘TQG’ no va dedicada a nadie en especial”, dijo la artista en El Hormiguero, sin admitir que su parte de la colaboración con Shakira estuviese escrita para su ex Anuel AA.

A sus 32 años, y con más de 60 millones de seguidores en Instagram, Karol G ya es oficialmente la reina de la música latina y la máxima exponente del reguetón. La cantante está rompiendo récords con su nuevo álbum, “Mañana será bonito”.

Su colaboración con Shakira en el tema "TQG" ya ha llegado al número uno global en Spotify. Y, además, otros artistas como Quevedo, Romeo Santos, Carla Morrison y Bad Gyal también colaboran con ella en su nuevo álbum.

Factor para triunfar

Como si hubiese nacido para cantarle al amor, Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, nació en la ciudad de Medellín (Colombia) el 14 de febrero de 1991, día de los enamorados.

Y desde muy temprana edad sintió la llamada de su gran amor: la música. Para impulsar su carrera, en 2006, decidió participar en el programa de televisión Factor X. Gracias a su paso por este “talent show”, obtuvo su primer contrato discográfico y decidió utilizar el nombre artístico de Karol G.

Durante su primer año en la industria musical, Karol G fue invitada por DJ Kio a ser la telonera de los conciertos de Don Omar en la ciudad de Cartagena. En otra ocasión, tuvo la suerte de cantar con J Balvin en la fiesta de quince años de una de sus primas.

En 2017, lanzó su álbum debut “Unstoppable”. El disco la consolidó como una de las artistas más prometedoras del reguetón en Latinoamérica. En 2019 llegó su siguiente trabajo, “Ocean”. En 2020, Karol G lanzó su nuevo álbum de estudio, “KG0516”.

Con este trabajo debutó en el número 1 de la lista de Billboard Top Latin Albums. El disco incluye éxitos como “Bichota” o “Tusa”, que han acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming y han sido elogiados por la crítica.

Desde entonces, Karol G ha lanzado varios éxitos y colaborado con otros artistas destacados, como Ozuna, Sebastián Yatra, Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin y Daddy Yankee. Y se ha convertido en todo un icono de la juventud latina y la música urbana.

Amores que quedan grandes

En el amor, Karol mantuvo primero una relación fugaz con DJ Chez. Después, estuvo con René Caro, más conocido como Bull Nene en el mundo musical. Pero su pareja más reciente y por la que ha sido noticia en los últimos años ha sido Anuel AA.

Su relación se dio a conocer en 2019 e incluso llegaron a estar comprometidos. Pero en febrero de 2022 se hizo oficial la ruptura. Y es a él a quien Karol dedicaría “TQG”, la exitosa canción junto a Shakira, quien a su vez se la dedica al futbolista Gerard Piqué.

A pesar de todo, la artista no ha confirmado estas alusiones, alegando en el programa de televisión español “El Hormiguero” que “la canción no va para nadie en especial”, y explicando que se trata de “una combinación de dos mujeres que han demostrado lo poderosas que pueden llegar a ser”. Según Karol, “ese debería ser el verdadero debate”.

Aún así, parece que “La Bichota” ha encontrado de nuevo el amor junto al cantante de rap Feid. En su nuevo álbum, “Mañana será bonito”, Karol G tituló una canción como “Tus Gafitas”. Las gafas son un accesorio recurrente del rapero.

Y durante un concierto en Puerto Rico, Feid se unió a Karol G: “Usted lo baila más chimba conmigo”, le dijo a la colombiana. El vídeo bailando juntos parece ser una pista más de este romance sin confirmar.

Pero Karol G parece estar más centrada en su carrera, “la composición de este álbum duró dos años y es mi trabajo más personal porque cuenta en canciones una historia por la que estaba pasando”, dijo la artista en el programa televisivo.

Récords musicales de La Bichota.

Y es que la de Medellín está haciendo historia en el mundo de la música al lograr que su nuevo álbum se convierta en el primero completamente en español de una mujer que alcanza el primer lugar en las listas de Billboard de Estados Unidos.

Hasta el momento, sólo Bad Bunny había logrado esta hazaña entre los artistas de habla hispana gracias a trabajos como “Un verano sin ti”. En cuanto a las artistas femeninas, hacía décadas que no sucedía algo parecido.

Porque desde que en 1995 el disco póstumo “Dreaming of you” de Selena se convirtió en el primer álbum latino femenino en llegar al puesto número uno en el Billboard 200; ningún otro lo había logrado. Y en este caso, el disco solo incluía algunas de canciones en español y el resto estaban en inglés.

Ahora, Karol G ha debutado directamente en el primer lugar del Billboard 200, ha alcanzado 32 millones de reproducciones en Spotify y ha conseguido el segundo debut de un álbum femenino más grande de la historia en Youtube.

La artista colombiana ha demostrado ser imparable y en menos de una semana desde su lanzamiento ya ha obtenido este récord histórico: “después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de las ilusiones y los sueños, definitivamente el Mañana fue Muy bonito”, ha asegurado Karol G en su Instagram.

“Y no, no se trata de los números solo… Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y que juntos estamos haciendo historia”. Una historia que, según parece, todavía tendrá muchos más mañanas bonitos.