El Óscar es el domingo y los dominicanos eligen sus favoritos

Rubí Morillo

Santo Domingo, RD

Se acerca la cuenta regresiva para la nonagésima quinta edición de los Premios Óscar y, por supuesto, como cada año, no se pueden quedar las apuestas de quiénes son los favoritos para recibir el máximo galardón al buen cine.

Listín Diario conversó con críticos de cine, directores y actores dominicanos para conocer sus análisis y lo que pronostican que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premiará como “lo mejor”, ante su criterio, este próximo domingo 12 de marzo, en una gala que se transmitirá en el país a través de Telesistema, canal 11.

En película del año están nominadas “Sin novedad en el frente”, “Avatar: El sentido del agua”, “Almas en pena de Inisherin”, “Elvis”, “Los Fabelman”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “El triángulo de la tristeza”, “Ellas hablan” y “Everything Everywhere All at Once”, en español “Todo a la vez en todas partes” (la favorita).

La popular película independiente de multiversos y ciencia ficción encabeza las nominaciones a la 95a edición de los Premios de la Academia al recibir 11 menciones.

Para la directora y productora Leticia Tonos, “esta es sin duda la lista de nominados más ecléctica que yo he visto en mucho tiempo”.

El listado lo conforman una variedad de diez películas, y es difícil ignorar la disparidad que tiene una con la otra.

Félix Manuel Lora, crítico de cine, también destacó la diversidad de estilos en las nominadas a “Mejor película” de este año: “Lo interesante de esta categoría es que existe una mezcla entre blockbusters como ‘Top Gun Maverick’, dramas que le gustan a los premios como ‘Los Fabelman’, otras películas independientes como ‘Ellas hablan’, y europeas como ‘El triángulo de la tristeza’ y la de Netflix, ‘Sin novedad en el frente’”.

Sin embargo, la mayoría de críticos y cineastas consultados estuvo de acuerdo con que “Todo a la vez en todas partes”, dirigida por el dúo “Daniels” (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), es la favorita para recibir el mayor reconocimiento.

Desde el momento de su estreno, el filme, que cuenta con 11 nominaciones, la mayor cantidad de este año, ha sido aplaudido por la crítica por sus grandes actuaciones, efectos especiales y la íntima trama, que toca temas profundos como la familia y el nihilismo. Además de no temerle a explorar diversos géneros incluyendo la comedia, drama y ciencia ficción.

En “Mejor dirección” figuran Martin McDonagh (“Almas en pena de Inisherin”); Dan Kwan, Daniel Scheinert, Daniels (“Todo a la vez en todas partes”); Todd Field (“TÁR”); Ruben Östlund (“El triángulo de la tristeza”) y Steven Spielberg (“Los Fabelman” (favorito).

La lista de nominados a Mejor Dirección desentona a causa de la carencia de directoras en comparación con años anteriores, donde sobresalieron los nombres de Chloé Zhao y Jane Campion.

“No significa que siempre tiene que haber una mujer nominada, pero yo pienso que muchas mujeres están haciendo un gran trabajo a nivel de dirección”, opinó Violeta Lockhart, cineasta.

“Tú tienes películas como la de Sarah Polley que está nominada a Mejor Película y a Mejor Guión, pero no tiene una nominación a dirección…Viene un tema con el quiénes son los que toman las decisiones. La mayoría de la Academia, por más que ellos se hayan empeñado en poco a poco ir diversificando los miembros, siguen siendo la mayoría hombres blancos de una edad avanzada. Eso siempre te va a dar como resultado muchas nominaciones donde se toma más en cuenta ese tipo de perfiles y lo que les gusta”, agregó Lockhart.

.

Aún así la selección acarreó sorpresas como la presencia de Ruben Östlund, además de Todd Field, quien fue escogido como uno de los favoritos principales entre los profesionales encuestados.

No obstante, la opinión de la Academia se impone ante las valoraciones personales. Es por esto que la mayoría acordó que hay más probabilidad de que Steven Spielberg sea premiado como el mejor director.

"Los Fabelman" es un drama semi autobiográfico que narra los primeros años de la vida de Spielberg, desde los dilemas en su círculo familiar hasta el florecer de su amor al cine y cómo estos influyeron entre sí.

Es una cinta sentimental e íntima que alaba el séptimo arte y que viene de un director de gran trayectoria, todos puntos a favor de que pudieran otorgarle el Óscar.

“Se ha ganado el respeto evidentemente (Spielberg) de toda la Academia. Es la primera vez que se atreve a contar algo tan personal. Quizás es una película que no tendrá todos los efectos especiales a los que nosotros estamos acostumbrados, pero logra tener esa intimidad y que el espectador conecte con este personaje”, explicó Lockhart.

Como actriz principal las candidatas son: Cate Blanchett por "TÁR"; Ana de Armas por "Blonde", Andrea Riseborough por "To Leslie", Michelle Williams por "Los Fabelman", Michelle Yeoh por "Todo a la vez en todas partes" (la favorita).

Sin dudas uno de los renglones más reñidos. Por un lado está Cate Blanchett, una actriz con dos premios Óscar, y que en esta ocasión dio vida a Lydia Tár, una estrella de la música clásica, rol por el que ya recibió un Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama.

Por otro lado está Michelle Yeoh, encargada de encarnar a Evelyn Quan, una madre emigrante que de pronto se ve arrastrada a una aventura en donde tiene que luchar a través del multiverso para salvar el mundo.

“Pienso que ahora gana Michelle”, opinó Ruben Peralta Rigaud, crítico de cine.

“Más por la Academia porque ya Cate Blanchett tiene dos y Michelle representa mucho para el Hollywood de ahora y tiene un mercado muy grande, que es el mercado asiático”, agregó.

Para actor principal compieten Austin Butler por "Elvis", Colin Farrell por "Almas en pena de Inisherin", Paul Mescal por "Aftersun", Bill Nighy por "Living" y Brendan Fraser por "The Whale" (favorito).

Casi todos coincidieron en que Brendan Fraser ganaría el premio a Mejor Actor por “The Whale”.

Este filme, dirigido por Darren Aronofsky (mismo director de “El cisne negro”), narra la historia de un profesor de inglés con obesidad que intenta por última vez reconectar con su hija.

Aunque la crítica no parece ponerse de acuerdo en la evaluación del filme, la mayoría parece estar en comunión al calificar la actuación de Fraser como magistral, además de representar lo que “a los premios le gusta”.

Se escuchan otros nombres como Austin Butler, el joven actor que dio vida al rey del rock and roll, Elvis Presley, y Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin). “Si hay un pequeño chance de que Brendan Fraser no gane es con Colin Farrell, que está fenomenal en ese papel”, expresó Peralta.

“Se lo merece, pero usualmente el Óscar no premia el mejor, sino al más popular”, añadió.

Las nominadas a mejor película internacional: "Close", "Argentina, 1985", "EO", "The Quiet Girl" y "Sin novedad en el frente" (favorita).

Es un sentir común que la batalla está entre “Argentina, 1985” y “Sin novedad en el frente”.

En esta ocasión, la alemana “Im Westen nichts Neues” triunfó como la pronosticada a recibir el premio. Este drama bélico de Netflix está posicionado entre los más nominados, incluyendo la categoría principal “Mejor Película”.

Argentina logró ser nominada en la categoría de mejor largometraje internacional por su drama sobre el juicio civil a los jerarcas de la última dictadura “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.