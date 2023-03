Tania Medina, la doctora que canta sobre amor propio: “No podemos ser bellas sin sentirnos bellas”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Coherencia es la palabra que ha definido su discurso durante su trayectoria como modelo, reina de belleza, cirujana plástica, escritora y ahora como cantante. La doctora Tania Medina no suelta la bandera del amor propio del que habla en su primer tema musical, “Enamórate de ti” junto a Mark B, a quien define como la mejor pareja para este sencillo por su antecedente de respeto a la mujer y limpieza en sus letras.

“Yo entiendo que todo lo que queremos hacer, lo debemos hacer de la mejor manera posible y siempre manteniéndome coherente con el mensaje de amor propio y autoestima a todas las mujeres y hombres porque los hombres también necesitan su autoestima, solo se enfocan en las mujeres, pero a todos los seres humanos que necesitan tanto ese amor propio”, dijo en entrevista a Listín Diario.

“No podemos ser bellas sin sentirnos bellas. Como decía Celia Cruz: 'La Negra tiene tumbao''. Pero es porque La Negra se cree que es bella, que gusta cómo se ve, entonces todo el mundo tiene que mirarla porque emana esa energía”.

Después de representar a La Romana en el Miss República Dominicana 2006 y graduarse de medicina en la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Tania se dispuso a trasladar a la música ese mensaje que por muchos años ha llevado a través de diferentes vías, incluyendo su libro “La Belleza De Amarme: Un Camino de Aceptación y Amor” con gran éxito en ventas en New York, Miami y Londres.

"Yo tengo una campaña que se llama 'Enamórate de ti', desde hace muchos años, entonces es la forma de transmitir el mensaje de diferentes maneras. Yo entiendo que la música es realmente el lenguaje universal. Ustedes ven que en Rusia se está bailando enamórate de ti y en Italia me han enviado videos, o sea, todo el mundo conecta con la música y es para también transmitir ese mensaje de diferentes maneras de qué debemos amarnos, debemos Siempre abrazarnos, mimarnos, ser empático con nosotros mismos”.

El video musical de “Enamórate de ti”, que ya alcanzó el millón de reproducciones en YouTube tras su estreno el pasado 9 de febrero, fue grabado en Montecristi y Santiago de los Caballeros, al Norte de República Dominicana.

“Me encantó, fue una experiencia maravillosa a cargo de Elvis Gómez Films, que es un ser humano excepcional. Yo creo que todas las personas que participaron en este proyecto lo hicieron con tanto amor, yo te cuento que todo esto se hizo en un mes aunque teníamos la idea hace años, entonces todo el mundo entregó el corazón en cada momento del proyecto”.

“Nuestro país es bellísimo, bellísimo. O sea, Montecristi es impresionante, todo el mundo que vaya para allá; las playas vírgenes, las montañas, los paisajes, literal, parece fuera de este mundo, tenemos un país maravilloso, que lo tiene todo”.

Empoderamiento femenino en la música

Apropósito de que sueña con grabar con Karol G, Natti Natasha, Shakira, habló del empoderamiento femenino en la música y de cómo las mujeres están expresando en sus canciones situaciones que en otros tiempos solo eran bien vistas en hombres.

“Eso está bien porque como dice mi canción: ‘No debemos dejar que mutilen nuestra voz’”.

Sobre si le dedicaría una canción a una expareja, como Shakira a Gerard Piqué, dijo: “¡Ay! Yo he dedicado tantos temas que no son míos a tantos ex... ¡Claro que si es el mío es mejor!”.

No ve su vida fuera del quirófano

“Lo veo todo como un complemento y haciendo siempre lo que me haga feliz. Cirujana plástica nunca voy a dejar de ser, siempre voy a operar, es mi pasión, es mi vocación, cambiar la vida a través del bisturí, pero también que va cambiar la vida de la mujer a través de otros mensajes que se entienda que debemos ser bella tanto por dentro como por fuera, que no solamente basta que otras personas me digan ‘¡wao qué bien te ves!’, yo me tengo que sentir así. Entonces, si ves, estoy intentado llevar este mensaje en diferentes ias para que le llegue a más gente”.