Disputas de faldas por hombres, cuatro historias del entretenimiento

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD

A los fanáticos se les dificulta asimilar una separación entre sus artistas favoritos, lo que trae como consecuencia que “la nueva pareja” de alguna celebridad quede como la “villana” de una película, en la que “la nueva” resulta quedarse con el “príncipe encantador”.

El caso más reciente es de la actriz Dalisa Alegría y la influencer Alexandra Hatcu, quienes ya han tenido algunos enfrentamientos en el pasado por el exponente urbano Mozart La Para, quien estuvo casado con la influencer por unos diez años y luego de su separación, dio inicio a una nueva vida con la actriz.

Después de cuatro años de divorcio de Mozart y Hatcu, la influencer revivió el tema al mencionar que se sintió irrespetada por Dalisa y que sentía merecer una disculpa al respecto. Y remató: “Destruiste tres familias”.

La actriz no tardó en responder: “¿Perdón de qué?”, más bien, deberías de pedirte perdón tú… por no saber mantener tu relación a base de amor, de comprensión, de atención y no vivir de la falacia ni de las mentiras”.

Las declaraciones de ambas damas, revivieron lo que ha sido uno de los divorcios más polémicos en República Dominicana. Han pasado unos cuatro años y todo apunta a que la expareja de Mozart y la actual no encuentran el camino de hacer las paces y poner fin a lo que se ha vuelto un “drama familiar”, pues incluye a otros familiares de ambos bandos.

Karol G y Yailin

A pesar de que Anuel AA y la cantante colombiana Karol G terminaron en 2021 luego de dos años de relación, los seguidores de ambos no lograban asimilarlo y cuando a inicios de 2022, la exponente urbana “Yailin La Más Viral” reveló que estaba saliendo con el rapero puertorriqueño, inició un tornado de críticas y acoso de los fanáticos de Karol G.

Durante la relación entre la dominicana y el boricua, el nombre de Karol no dejó de aparecer nunca en medio de los dos, ya sea por las menciones directas de los seguidores de los tres artistas urbanos, de la prensa y de ellos mismos.

“Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida”, fue una de las frases que publicó Yailin en Instagram, que dio sospechas sobre si era una indirecta para la ex de Anuel.

Por su parte, Karol G respondió diciendo “Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí”, esto luego de que fuera cuestionada por no haber borrado de sus redes sociales las fotos con Anuel.

Aunque el intérprete de “Bebé”, anunció que ya no estaba con Jorgina Guillermo Díaz nombre de pila de “Yailin”, pareciera que el triángulo amoroso es imborrable y difícil de superar.

El pasado mes de febrero la colombiana anunció su álbum “Mañana será bonito”, donde colaboró con su compatriota Shakira con el tema “Te quedé grande” y solo fue cuestión de horas, para que figurara el nombre de Anuel AA y Yailin con relación al tema.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, es una parte del coro de la canción que según los internautas y seguidores fue dedicada para el puertorriqueño y La más viral.

Shakira y Clara Chía

Después de 12 años de relación y haber procreado dos hijos, el amor de la cantautora colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué llegó a su fin. La pareja anunció la separación en junio de 2022.

En un principio todo parecía marchar en la normalidad con la expareja, pero empezaron a surgir rumores de que habían terminado en malos términos, estaban peleando por la custodia de sus hijos y hasta que el futbolista le habría sido infiel a la cantante.

A unos tres meses de haberse separado de Shakira, Piqué mostró al mundo que había hecho un borrón y cuenta nueva y presumió a su nueva novia Clara Chía Marti, con quien supuestamente le habría sido infiel a la intérprete de “Ojos así”.

Por su parte, Shakira lanzó varias canciones, donde se presumía eran dedicadas a su ex como “Te felicito” y “Monotonía”. La cantante dejó a todos boquiabiertos cuando estrenó su colaboración con Bizarrap en el ‘BZRP Music Sessions #53’, donde hacía fuertes referencias y críticas a Chía y Gerard.

“Yo sólo hago música perdón que te sal – pique”, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, “Clara-mente no es como suena”, son algunas de las referencias que hace la canción.

La cosa no se detuvo ahí, Shakira continuó descargando sus sentimientos en la colaboración con Karol G (TQG), tema que trata sobre un desahogo de una mujer hacia su ex y la novia actual.

Selena y Hailey Bieber

No solo en República Dominicana se dan las controversias entre una ex y la actual, pues Selena Gómez ha tenido que pasar muchos “malos ratos” debido a rumores de que no se llevaba bien con Hailey Baldwin, quien ahora es la esposa de su exnovio Justin Bieber.

Justin y Selena fueron una de las parejas más impactantes en el mundo de la música, iniciaron una relación desde muy jovenes, terminaron en varias ocasiones y también se dieron varias oportunidades.

Al final, las cosas parecen no haber funcionado por lo que decidieron poner fin a su ciclo de amor, luego de esto se desató un avispero, pues a tan solo semanas de haber anunciado su separación con Selena, Justin se comprometió con la modelo Hailey Baldwin. Esta acción causó que los fanáticos de Gómez acusaran a Hailey de haber estado con Justin mientras esté aún estaba en una relación con Selena.

Desde sus inicios, Baldwin y Bieber recibieron acosos por los fanáticos de Selena, aun después de haberse unido en matrimonio en 2019. En la Met Gala de 2021, la pareja vivio un momento bochornoso, cuando a la modelo se encontraba pasando por la alfombra roja empezaron a vociferarle “Selena, Selena”.

El pasado mes de octubre, todo indicaba que se acaba el fin de la guerra, y es que tanto Hailey como Selena se realizaron varias fotografías donde se les veía muy a gusto y abrazadas. Esto duró poco.

La rivalidad se volvió a revivir, en un video difundido en redes sociales se observa como Hailey Baldwin hace un gesto de desagrado cuando le preguntan sobre la cantante Taylor Swift.

El video muestra una fragmento del programa “Drop the mic” y cuando uno de los integrantes hace referencia a los malos temas de artistas y menciona el último álbum de Taylor Swift, la esposa de Justin Bieber reaccionó llevándose el dedo a la boca y fingiendo tener arcadas.

Esta acción al parecer disgustó a Selena, pues comentó “Lo siento mucho, pero mi mejor amiga es y sigue siendo una de las mejores del juego”. Esto no tardó en tener relevancia y abrir la incógnita sobre si ambas mujeres realmente se llevan bien.