Rihanna empezó a querer su cuerpo por Karol G

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El sueño de Karol G de conocer a Rihanna fue más especial de lo que contó el pasado 13 de febrero luego de asistir al Espectáculo de Medio Tiempo del partido final del campeonato de la National Football League, Super Bowl, que estuvo a cargo de la cantante barbadense.

Durante una entrevista en “El Hormiguero”, la reguetonera colombiana aseguró que Rihanna, a quien considera su ídolo, la hizo llorar al confesarle que le encantaban sus discursos en redes sociales sobre aceptar su cuerpo, que también la hicieron querer el de ella.

“Me dijo algo que yo traté de contener y no llorar, pero me dijo que le encantaba la forma en que me expresaba en las redes sociales. Yo de ella he aprendido a querer mi cuerpo de los momentos diferentes etapas de su vida en las que ha estado y en la forma de su cuerpo y cómo lo que lo ha defendido, y ella me dijo a mí que ella quería su cuerpo por cómo yo me expresaba en las redes sociales y eso me hizo llorar”, expresó Karol.

La intérprete de “Provenza” también confesó que una fotografía que le tomaron en la playa la hizo dejar de retocar sus fotos, aunque admitió que cuida sus publicaciones por cómo se sintió por mucho tiempo y por la responsabilidad social que tiene como artista y ser influencia para tanta gente, a la que le demuestra con sus “gorditos” ser igual a todos.

“Yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles hasta que un día como en una playa, tomar una foto, no me veía como me veía en las fotos en mi Instagram y dije ‘no tiene sentido’, o sea, no tiene sentido porque en realidad esto es lo que yo soy”, explicó.

“Un tiempo soy súper fit y otras veces no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones. Y veía de cierta manera cómo la gente me hacía bullying porque en realidad de mi han criticado muchísimo mi físico, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, todo y demasiado, y por mucho tiempo me afectó tanto hasta el punto que entendí que no tenía por qué afectarme que trato de ser muy abierta en las redes sociales”, agregó.