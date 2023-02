Doce frases de Shakira que harían que una mujer se convierta en “loba” tras una ruptura amorosa

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Shakira concedió su primera entrevista a Enrique Acevedo desde las tiraderas a Gerard Piqué, “Bzrp Music Sessions” en colaboración con Bizarrap y “TQG” junto a Karol G, lanzadas después de su separación del exfutbolista.

Durante la conversación con Acevedo, la barranquillera demostró optimismo y resiliencia a través de algunas frases con las que se expresó ante preguntas sobre su ruptura y cómo pudo superar esa situación y que les funcionaría a otras mujeres en su misma posición para convertirse en la “Loba” de su canción.

Frases de Shakira

1. "El dolor no es más que una emoción. Siempre estamos evitándolo, cuando en realidad, es parte de la vida. Ahora ya voy de subida. Tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano ante situaciones inesperadas es que no creemos en nuestra propia resiliencia. Yo no sabía que podía ser fuerte: siempre creí ser más bien frágil, pero tengo un poco de todo. ¿Para qué tener fe? Mejor tener fe en uno mismo”, dice para finalizar. Y nosotros solo podemos aplaudir, claro…".

2. "He logrado entender que yo me basto a mí misma, hoy en día".

3. "Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida".

4. "Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día".

5. "Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona".

6. "Esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y también ser un ejemplo para mis hijos de que se pueda, de que se pueda sobrevivir, se puede sobrevivir a esos embates de la vida".

7. "Mi música es más elocuente que yo misma, siempre a través de la música intento ser honesta y utilizarla como una catarsis y una terapia. Mis letras son la mejor terapia: son más eficaces que una visita al psicoanalista".

8. "Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad, estamos en un punto en el que el apoyo que podamos recibir una de las otras es muy relevante, es importantísimo".

9. "Madeleine Albright, secretaria de Estado estadounidense, inventó una frase que me encanta que dice que: 'Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras'. (Risas) Y sí, estoy completamente de acuerdo".

10. "Entré de una forma y salí de otra. Tuve la oportunidad de desahogarme. Fue un desahogo necesario también para mi propia sanación y para mi proceso de recuperación. Estaría en un lugar muy diferente si no hubiera podido expresarme y pensar en el dolor gracias a esa canción".

11. "Es extraño y cruel cómo la vida tiene que valerse de momentos tan cabrones para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. Ha sido un momento de honestidad brutal, tanto mío como de mi público conmigo. He descubierto verdaderos amigos y me he dado cuenta que la amistad no es un fenómeno que sucede a nivel individual, sino que puedes ser amigo de cientos de personas. Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fuera tan clave".

12. "Imaginaba que a mi edad iba a estar en una finca criando pollos y vacas y viendo crecer a mis hijos. La vida ha decidido colocarme en posiciones a veces incómodas para poder darme un entendimiento de cómo viven los demás. Creo que he vivido más de una vida: no sé si estoy ya en mi sexta o séptima. He vivido la riqueza, la pobreza, los hagalos, la discriminación y el prejuicio. La vida me ha colocado en diferentes esquinas para cambiar mi puntos de vista".