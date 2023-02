Karol G apoya a su hermana con depresión posparto: “Te amo… Mañana será bonito”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Karol G aprovechó para dedicarle “Mientras me curo el cora”, la canción número uno de su nuevo álbum “Mañana será bonito”, que estará disponible a partir del 24 de febrero, a su hermana Verónica Giraldo Navarro, quien ha realizado varias publicaciones que han preocupado a sus seguidores.

“Tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendigo con una bebé en la casa y por razones obvias, de lo que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días”, dijo Karol ante miles de personas, previo a cantar por primera vez el sencillo de su disco.

“Vero, te amo y no importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción, esta noche es para ti”, añadió.

Después de mostrarse llorando a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que se sentía sola y triste a pesar de tenerlo todo, Verónica compartió por la misma vía una imagen de un texto que dice: “Pido perdón si alguna vez mi salud mental me hizo ser mal amigo, mala pareja o simplemente una mala persona”.

Cibernautas afirman que Verónica podría estar sufriendo de depresión posparto, ya que los videos de sus principales declaraciones que circulan en internet fueron grabados a ocho días de haber dado a luz a su primogénita.

“Yo estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando el proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo”, expresó Verónica en uno de los clips.

Hace unos meses, Verónica estuvo ausente de su cuenta luego de tomar un receso, alegando que no sentía ser la misma de antes.