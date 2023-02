El Molusco revela que Melissa Vallecilla le pidió dinero para hablar de Anuel

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El locutor y actor Jorge Pabón (El Molusco) aseguró que fue contactado por alguien que le ofreció una entrevista exclusiva con la mujer que dice tener una hija de Anuel AA, Melissa Vallecilla, a cambio de dinero.

El Molusco explicó que revelaba la información con el propósito de demostrar que no está interesado en hacerle daño a Anuel ni a ningún otro artista y para que “no se equivoquen con este canal”.

“No se equivoquen con Molusco Tv, no se equivoquen con Molusco y Los Reyes de la Punta porque nosotros no estamos buscando entrevistar a ninguna mujer que quiera despotricar contra ningún artista”, continuó.

El comunicador entiende que algunas personas y fanáticos del rapero puertorriqueño entienden que cuando publica una noticia negativa del cantante en sus plataformas es porque quiere perjudicarlo y “no es así”.

“Yo recibí una llamada donde me decía ´Molusco, esta mujer quiere hablar, pero quiere cobrar dinero por la entrevista, por la exclusiva”, agregó.

Asimismo, Pabón expresó que al pedir dinero por ir a los medios, Vallecilla deja en evidencia que su verdadera intención no es que su hija tenga una relación paternal con Anuel sino "hablar interioridades" de éste.

A estas declaraciones, Vallecilla respondió a través de sus historias de Instagram, negando lo dicho por El Molusco, a quien invitó a mostrarles las pruebas de haber pedido dinero por una entrevista con él.

“A mi respéteme que usted a mí no me conoce. No seré rica, pero tampoco me estoy muriendo de hambre para pedirte dinero por una exclusiva. Suélteme y no me mencione ni en bien ni en mal porque su programa nunca me ha pasado por la mente para dar entrevista. Me han hecho cantidades de propuestas de entrevistas con pago y no he aceptado”, escribió Vallecilla.