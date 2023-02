Bruno Mars será la estrella de última noche del festival brasileño The Town

EFE

Sao Paulo, Brasil

El cantautor estadounidense Bruno Mars, dueño de catorce premios Grammy, será la principal estrella en la última de las cinco noches del festival musical The Town, que será organizado en la ciudad brasileña de Sao Paulo entre el 2 y el 10 de septiembre por los mismos responsables del Rock in Río.



El concierto de Mars el 10 de septiembre en el cierre de la primera edición del festival y en el escenario Skyline, el principal del evento, fue anunciado este jueves por los organizadores de The Town.



Según los organizadores, el cantante estadounidense de 37 años es el más solicitado por los aficionados en los sondeos realizados para definir los carteles tanto de The Town como del Rock in Río.

El cantante, compositor y productor musical, nacido en Hawai y responsable por éxitos como "Leave The Door Open" y "24K Magic", regresará a Brasil por primera vez desde los multitudinarios conciertos que ofreció en Sao Paulo y Río de Janeiro en 2017.



El cantautor ha alcanzado en siete oportunidades el primer lugar en el Billboard Hot 100 desde el comienzo de su carrera en 2010.



Foo Fighters, Maroon 5 y Post Malone, así como los brasileños Ludmila y Racionais MC's, son otras atracciones ya confirmadas para The Town, que tendrá lugar los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre en un espacio de 300.000 metros cuadrados que será adecuado en el Autódromo de Interlagos de la mayor ciudad brasileña.



La previsión de los organizadores es que el "hermano menor" del Rock in Río reciba a unas 500.000 personas en sus cinco noches de concierto.