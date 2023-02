Abogado de Yailin confiesa que comentarista la acusó de prostituta

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El abogado Andrés Toribio, quien representa a la exponente urbana Yailin la más viral en caso legal por la pelea que protagonizó la cantante con la comentarista de farándula Mey Feliz (Fogón), reveló durante una entrevista que la conductora de radio hacía acusaciones “de manera sistemática” en contra de su defendida.

Toribio contó en el canal de YouTube de Manolo Ozuna que Feliz habría asegurado en redes sociales que Yailin fue contratada para tener varios encuentros sexuales con el trapero puertorriqueño Anuel AA, quien hoy es su esposo.

Asimismo, el jurista explicó que le sugirió a la dominicana que ignorara esos comentarios, pero que al estar en estado de gestación y encontrarse en persona con Feliz, pudieron ser los motivos que generaran el incidente del pasado 19 de enero.

El pasado 20 de enero, la panelista de “El Show de Luinny” demandó a Yailin por agresión física.

La demandante contó a las autoridades que se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de un acalorado intercambio de palabras, la dembowsera “me tiró el celular de ella en la cabeza”.

Asimismo, Feliz dijo que conociendo el estado de embarazo de Yailin, intentó “agarrarle las manos”, pero Kimberly “también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.

Días más tarde, circuló un certificado atribuido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el supuestamente Yailin intenta probar que sí fue agredida durante altercado con Feliz, aunque en una entrevista, la conductora de radio negó que la cantante recibiera algún golpe de su parte.