Sandra Berrocal se enfrenta a cantante suiza por supuesta deuda de Crazy Design

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión Sandra Berrocal defendió a su esposo Crazy Design luego de que la cantante Patricia Yanguela le cobrara un dinero que supuestamente le prestó al exintegrante de “Los Teke Teke”.

En 2019, fue la primera vez que Yanguela habló de la presunta deuda que tiene el intérprete de “El cartón” con ella y su pareja, el empresario Luis Yanguela, pero este jueves la beldad suiza de origen dominicano reveló que todavía no ha recibido su dinero de vuelta.

“Que prediga a ver cuándo me va a devolver mis chelitos que me debe”, comentó Patricia en una publicación del Instagram del programa “Esto No Es Radio”, donde Crazy asistió la mañana de hoy y ofreció una entrevista en la que aseguró que pronosticó el temblor de tierra de 5.3 que este miércoles se registró en el país.

Sobre esta acusación, junto a emoticones de payaso, Sandra respondió: “Estamos en el 2023 payasa págale tú a él que hoy en día te reconocen por el sonido que ese te dio a ti, que me tienes cansada con el mismo sonido de todos los años. Feliz 2023”.

“Ahora dilo sin llorar mala paga”, replicó Patricia, quien en su repertorio cuenta con colaboraciones con Crazy en los temas ´Que nota me da´, ´Popi´ y ´Banana´.

En octubre de 2020, durante una entrevista en “Gobierno Urbano”, Patricia explicó que la deuda se generó cuando ella y su esposo le pagaron a otra persona a la que Crazy le adeudaba y que le impedía sonar su música y “que esto me afectaba porque yo tenía una colaboración con él”.

“Ahí nosotros le metimos la mano, hicimos un contrato con él”, continuó.

Y luego agregó: “No fue a él que se lo pasamos, se lo pasamos a la otra persona. No fue Crazy que recibió el dinero sino la persona aquella”.