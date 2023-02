Karol G responde crítica de seguidora: “Es mi cuerpo y es así”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de publicar unas candentes imágenes para anunciar su colaboración con el bachatero Romeo Santos, la reguetonera Karol G respondió una crítica sobre su cuerpo que le hiciera una seguidora.

La usuaria de Instagram aseguró que las nuevas fotografías de la cantante urbana no le favorecieron a su figura, e que incluso, entendía que se las había realizado “su peor enemigo”, ya que las mismas le dejaban ver “una barriguita”.

La intérprete de temas como “Tusa”, “Provenza” y “Cairo” escribió un texto en sus historias, donde elogió el trabajo de la fotógrafa Lea Colombo, a quien describió como “una de las mejores fotógrafas que he conocido”.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces, ¿para qué buscar que me quede diferente si es así?”, expresó.

“¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal?”, agregó.

La reguetonera también admitió que su ´barriguita´ había sido el resultado del ´hog dog´ o perro caliente que le regaló una fanática en Los Ángeles luego de salir de un partido de los Lakers.

El pasado miércoles, la colombiana informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que pronto lanzaría su cuarto disco, “Mañana será bonito”, luego de Unstoppable (2007), Ocean (2019) y KG0516 (2021).

En el clip que sobrepasó los 3 millones de likes en menos de 24 horas, “La Bichota” incluyó niños y muchos colores para difundir la noticia del "proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado".

"La Bichota" estrenará su nuevo álbum el próximo 2 de febrero.