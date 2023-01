El impactante vestido con la cabeza de un león que han lucido Kylie Jenner e Irina Shayk en París

Europa Press

Madrid, España

La semana de la Alta Costura ha llegado a París y junto a ella, cientos de influencers, celebrities y diseñadores se han congregado en la capital francesa. Elsa Schiaparelli es una de las creadoras de moda más importantes de la historia, por lo que el desfile de su marca no ha dejado indiferente a nadie, y es que cada año la diseñadora se supera.

Schiaparelli ha sido la encargada de abrir la edición primavera-verano 2023 y algunos famosos de la talla de Chiara Ferragni, Alexandra Pereira o Kylie Jenner no han querido perderse el acontecimiento. La hermana de las Kardashian ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes protagonistas del evento, ya que su look no ha pasado desapercibido.

Kylie ha lucido un espectacular vestido de terciopelo negro en palabra de honor, ajustado y drapeado en corte sirena. Aunque lo más surrealista del look ha sido la cabeza de león que llevaba puesta al lado derecho en la altura del pecho. Una figura, de mentira pero muy realista, que ha llamado la atención de todo el que estaba presente.

Aunque, la influencer no ha sido la única en lucir este espectacular modelo, y es que Irina Shayk ha sido otra de las elegidas por Daniel Roseberry para lucir este vestido. Una propuesta que ha sido símbolo del surrealismo fashionista de la firma, que ha optado por presentar diferentes diseños con animales bordados.

"El leopardo, el león y la loba - representando la lujuria, el orgullo y la avaricia de la icónica alegoría de Dante - en espuma esculpida a mano, resina, lana y piel falsa de seda, pintada a mano para parecer lo más real posible", ha escrito el perfil de la marca en Instagram, aclarando que "ningún animal fue deñado para hacer estos looks".