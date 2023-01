Tras participar en producciones extranjeras, la actriz Anais Almonte sueña con trabajar en su natal República Dominicana

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Como parte de los dominicanos que cumplen sus sueños fuera de territorio dominicano, la actriz criolla Anais Almonte ha participado en producciones extrajeros, pero su próxima meta es cosquistar papeles en su país natal, así lo dio a conocer en una entrevista que concediera para el medio Diáspora Dominicana, donde afirmó que es hora de dar ese paso y conquistar con su talento a sus compatriotas.

Sobre Anais Almonte

Actriz oriunda de Santo Domingo y destacada en escenarios internacionales, pone nuestra bandera en alto. A los 18 años, Anais se va a los Estados Unidos a realizar sus sueños como actriz, a pesar de todos los obstáculos presentes como el ser inmigrante y no saber el idioma inglés, esto no le impidió luchar por sus sueños.

La actriz de acción nos contó varios sucesos de su vida que detallamos a continuación dicho por ella misma.

Mi niñez al igual que muchos fue un poco conflictiva, cuando mis padres se separaron, eso afectó mucho mi comportamiento. Pues me puse muy rebelde y crecí con muchos traumas emocionales que luego me afectaron mi manera de ser en la vida. Mi padre era muy estricto, al ser militar toda su vida eso influyó mucho la manera en que nos educó, pero también tuve una niñez muy divertida. Crecí con cuatro hermanos varones y siempre jugábamos juntos después del colegio.

Nos encantaba jugar la lucha libre, hasta sacábamos los colchones de la habitación para pelear encima, a pesar de que era una de las menores, siempre fui la líder del grupo. Ellos siempre hacían todo lo que yo le decía.

Siempre les di dolor de cabeza a mis padres, era prácticamente la oveja negra de la casa. Me portaba tan mal que hasta me botaron de un colegio, le dijeron a mis padres que yo era muy inteligente, pero que en comportamiento tenía 0 y que no me querían en el colegio. A los 17 años me fui de mi casa, mi pobre madre sufrió mucho por mí, pero siempre me entendió y me apoyó en todas mis decisiones. Era muy traviesa, pero a pesar de todo mi madre y mi padre han sido mi mayor inspiración en la vida y mis sueños. Se sintieron orgullosos de mí, mi familia para mí lo es todo.

Cuando veía películas de acción, siempre me llamó la atención. Yo me veía en esos personajes, especialmente con el personaje de Angelina Jolie en Tom rider, me encantaban esos personajes de mujer fuerte y de heroína.

Cuando tomé mis primeras clases de actuación en República Dominicana con el director Alfonso Rodríguez, en ese momento me di cuenta de que actuar era lo que verdaderamente me apasionaba. Por eso decidí irme a Estados Unidos para luchar por mí sueños de ser actriz en la pantalla grande.

Diría que en la película Delusional fue de las más difíciles en trabajar, porque estuve involucrada en todos los aspectos, desde escribir el libreto, casting, producción e interpretar el papel principal, especialmente porque es un personaje de “Elizabeth” es de una mujer demente, requería un nivel de preparación muy intenso. Filmamos por dos meses sin parar. A pesar de que cuento con un equipo increíble, también fue un gran desafío para mí estar involucrada en toda la parte creativa para hacer esta película.

Una de las experiencias más increíbles para mí fue cuando trabajé en el set de She-Hulk para Marvel, el estar ahí fue como un sueño hecho realidad. Tal Vez porque siempre me he identificado con películas de acción y de superhéroes. Pasé de jugar la WWE en mi barrio a estar trabajando en una de las producciones de superhéroes más reconocidas en el mundo, no hay palabras.

Me encantaría, trabajar en alguna producción en mi bello país donde crecí, es uno de mis sueños.

Todavía no he estado en ninguna producción de mi país, cuando me vine a los estados unidos me enfoqué en trabajar en el mercado americano, pero ya es hora de que participe en una de las producciones de mi país, especialmente con el buen trabajo que se ha estado haciendo aquí.

Pienso que ha habido un gran desarrollo en el cine latino en los últimos años, especialmente con la tecnología cinematográfica. Para mí, ha evolucionado bastante, los géneros sociales, políticos y económicos, especialmente las culturas y Costumbres latinoamericanas, se continúan explorando a un nivel más amplio en la mayoría de las producciones.