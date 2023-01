Adamari López: Si (Bad Bunny) no quiere que la gente lo salude, que se quede en su casa

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante el programa “Hoy Día” de Telemundo, la presentadora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López arremetió contra su compatriota Bad Bunny por lanzar el celular de una fanática en Casa de Campo, La Romana, cuando se dirigía a disfrutar de un famoso restaurante de esa zona.

Tras la situación hacerse viral en redes sociales, “El Conejo Malo” explicó que reaccionar á diferente con quienes lo aborden con respeto.

“El respeto no se pide y respetando a otra persona si no tú para que ella entienda tienes que respetarla también. No está bien que le lancé el teléfono”, expresó López ante la justificación del cantante.

“Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y así nadie lo molesta”, agregó.

López también cuestionó el hecho de querer ser fama, pero no querer a los fanáticos cuando intentan darle un saludo.

Aunque sus demás compañeras, Chiky Bombom y Penélope Menchaca, estuvieron de acuerdo con López, la Miss Universo 2020, Andrea Meza, tomó una posición diferente.

“No voy a excusar lo que él hizo de aventar el teléfono, pero a lo mejor no vimos todo el contexto de lo que estaba pasando, y yo creo que a los fanáticos se nos olvida que nuestro artista también es una persona y que a lo mejor está viviendo ahí un momento personal”, dijo Meza.

“Él quiere ser artista, cantante, no famoso”, afirmó.

Otras personalidades como Mariela Encarnación, Farruko, Raúl de Molina, Santiago Matías y Arisleyda Villalona (La Condesa) han opinado sobre lo ocurrido.