Karol G despide un año de sueños cumplidos y de "muchas lagrimitas" y "cosas que siguieron rompiendo su corazón"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Karol G le entró la nostalgia del año viejo y se sumó a las personas que expresan su sentir de todo un año. En su caso, ella despide un año de sueños cumplidos y de "muchas lagrimitas" y "cosas que siguieron rompiendo mi corazón".

La urbana colombiana inició su post en Instagram agradeciendo al 2022 "por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste".

Luego agregó: "Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, mas tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó".

De este año le quedan "los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares mas increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa que, ni cómo, ni cuando mañana será bonito".

En términos artístico, Karol G logró su mejor año en el que cerró una gira y comenzó otra, con presentaciones multutidinarias.

Karol G también figura entre las 20 giras con mayores ingresos a nivel mundial en 2022, según la lista de Pollstar.

La intérprete de "Gatubela", "Provenza", "Bichota", "Cairo", "Mamiiii" y otros temas hizo historia en abril como la primera mujer en alzarse con el máximo honor en los Latin American Music Awards, artista del año, además de ser la máxima ganadora de la noche con seis galardones.