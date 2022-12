Yailin, Melymel y Milka brillaron por su ausencia en Capea El Dough féminas

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Tras ocho años de haberse realizado el último tema que reúne a los integrantes del movimiento urbano, Capea el Dough, las mujeres de este género se unieron recientemente para grabar su propia versión del icónico rap.

Bajo la guía de Toxic Crow, once mujeres sacaron sus mejores "punch lines" o remates, aunque el público extrañó a las exponentes Yailin La Mas Viral, Melymel y Milka La Más Dura, estas últimas dos siendo del grupo de una anterior generación.

Las tres brillaron por su ausencia, pero La Mas Viral se hizo presente por lo menos a través de las indirectas de sus colegas La Materialista y Lenny Rodríguez.

“Se le acabó la viral a las nenas, ya no hay contenido, ya no hay chisme, ya no suena”, dice La Material en su verso, que ha sido atribuido a la esposa de Anuel AA, a quien Rodríguez dice no conocer.

Por otro lado, Chelsy dedicó sus líneas para invitar a alguien a no molestarse por no asistir a su programa, lo que inmediatamente dio pie a que se señalara a Santiago Matías como el posible inspirador del comentario.

Mientras que, durante el videoclip, Gaylen La Moyeta frente a La Perversa le insinúa que esta provee dinero a un presidiario. A propósito de que supuestamente el novio de La Perversa estuvo en prisión.

Asimismo, la cantante Martha Heredia sacó del baúl de los recuerdos la situación legal que vivió cuando en 2013 fue atrapada en el aeropuerto de Santiago con droga en los tacos de los zapatos que calzaba y en otros pares con la intención de viajar a Nueva York.

Capea el Dough féminas fue estrenado este sábado y ya cuenta con más de 600 mil reproducciones en YouTube y ser tendencia número uno en esa plataforma.

Otras artistas que participan en el tema son La Insuperable, Lismar, La Ross María, Fray C y Yaya la voz.