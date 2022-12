El Cascanueces: El ballet  que trae la fantasía de la navidad

Kharla Ceballos

Santo Domingo RD

El Teatro Nacional abre sus puertas para presentar “El Cascanueces” un ballet clásico de fantasía y espíritu navideño para toda la familia.

Iniciando la velada, en las puertas del teatro reciben al público el coro nacional de niños, quienes dieron la bienvenida al público con cánticos navideños como Blanca navidad, What a wonderful word y Christmas is here.

Al iniciar la función, la historia se lleva a cabo en la víspera de una navidad del siglo XIX, en donde Drosselmeyer, inventor y juguetero, prepara los juguetes que llevará a sus ahijados, Clara y su hermano Fritz.

En el pueblo se rumora, desde hace meses, que el sobrino de Drosselmeyer, Hans Peter, ha desaparecido, a la vez que el reino de los dulces sueños está en peligro, debido a ratas golosas y sin escrúpulos que han invadido la navidad. No obstante, el tío sospecha que su sobrino ha sido víctima de un malvado hechizo y está en busca de un alma clara que pueda ser capaz de romper ese sortilegio. Así se da apertura a esta mágica función.

La obra se divide en dos actos, cada uno representando etapas claves de la historia.

En el primer acto, se intenta adentrar a los espectadores en el ambiente familiar, para después presenciar la magnífica transformación del Cascanueces y su gran batalla, en contra de las temibles ratas. Luego de este enfrentamiento, empiezan las aventuras en el mágico reino de las nieves.

En el segundo acto, se llega al reino de la fantasía, en donde ángeles celestiales danzan felices y escuchan los relatos de la batalla del Cascanueces. En este reino rebosante de encantadoras formas, se hacen presente con exóticas danzas y coloridos trajes que llenan de vida y alegría el lugar.

Escenografía y Bailarines

Los bailarines demostrarón el talento que persiste en la juventud dominicana.

Danzas y shows que llenan de sonrisas, ilusiones y admiración al público, que en conjunto con la fantástica puesta en escena que se lleva a cabo en cada acto, estos con distintos escenarios, luces, formas, colores y matices, nos brindan una experiencia de ensueño, en donde niños, jóvenes, adultos y personas mayores disfrutan al unísono de un espectáculo rebosante de magia, música, alegría e imaginación.