Willy Chirino: 50 años de música y una exposición en el Museo de Historia de Miami

EFE

Miami, Estados Unidos

El cantante y productor Willy Chirino, uno de los iconos del exilio cubano, despide el año pletórico: la ciudad de Nueva Jersey le dedicará una calle con la celebración de sus 50 años en la música y el History Miami Museum anunció este martes una exposición con sus objetos personales al considerar al artista "un icono miamense".

Además, Chirino dice adiós a 2022 con un álbum nuevo, "Sigo Pa'lante", lleno de colaboraciones "como dicta el mercado", indica el salsero en declaraciones a EFE.

Su primer lanzamiento de este nuevo álbum, que llega 13 años después de su último trabajo, es el tema "La música", en el que canta con el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y sale en las plataformas digitales el próximo viernes.

El nuevo álbum contiene 12 temas, la mayoría de su autoría y a dúo con importantes artistas como Santa Rosa, el cubano Leoni Torres, su esposa Lissette y su hija Jesse Chirino.

"El disco me demoró mucho tiempo en lanzarse porque estaba apretándole las tuercas", dice Chirino sentado en un salón del History Miami Museum.

"Vivimos en un mundo que lo que lanza son sencillos, pero yo soy de la vieja guardia, de la 'old school', como dicen los americanos", comenta Chirino.

"Creo que para la trayectoria de un artista, para marcar un precedente, tiene que ser un disco.Una canción es un apartamento y un disco es una casa, eso es lo que yo quería hacer, canciones ordenadas dentro de un acetato o cualquier cosa", explicó sobre "Sigo Pa'lante", producido por Nelson Albareda.

También en este disco, aclara, "están los cubatoneros".

El Micha, Srta. Dayana, Lenier, Osmani García y Chacal se unen en el tema "¡Que se vayan ya!", escrito por Chirino hace diez años y ahora en una nueva versión.

El cubatón, dice, "es una especie de reguetón pero lo que tiene debajo es la conga cubana, y yo soy hijo de la conga cubana y del guaguancó".

Considerado uno de los creadores del Miami Sound junto a Gloria Estefan, la canción de Chirino "Nuestro día (Ya viene llegando)", de 1991, se convirtió en un himno para el exilio cubano, como lo fue la galardonada "Patria y vida" para quienes salieron a las calles en Cuba el 11 de julio de 2021 para protestar contra el Gobierno.

El History Miami Museum, donde este martes conversó con la prensa, prepara la exposición "Willy Chirino: 50 años de música", con objetos personales de Chirino "nunca antes vistos".

La exhibición, que será inaugurada el 27 de enero, según comunicado, mostrará su primera guitarra, textos de canciones escritas de su puño y letra y una bandera cubana firmada por balseros detenidos en la base naval de Guantánamo.

También se expondrá "ropa que ha sido parte de mi carrera como artista, artículos muy personales de mi familia, de mi padre, de mi madre y objetos muy importantes y queridas a nivel personal", detalla Chirino, nacido hace 75 años y quien ha hecho una exitosa carrera como cantautor, músico y productor musical en los Estados Unidos.

Según el museo, "la exhibición rinde tributo a una vida y una carrera musical que trasciende generaciones y refleja la rica y compleja historia de Miami".

"Esta expo es un acontecimiento que uno sueña de niño y que en mi caso se ha hecho realidad, es muy hermoso", afirma el artista, quien el 11 de marzo de 2023 protagonizará el concierto "Willy Chirino: 50 años de música", en el James L. Knight Center de Miami.

En octubre pasado se inauguró un mural con su imagen que la Alcaldía de Miami encargó a la artista chilena Alexandra Seda, una obra que mide 18,2 metros de alto (60 pies) y 16,5 metros (55 pies) de ancho.

Esta semana, en West New York, concretamente en Nueva Jersey, se nombrará una calle en su nombre.

"Es la tercera", recuerda Chirino, quien ya tiene una calle dedicada en Miami y otra en Hialeah, ciudad aledaña a la primera.

"Me siento muy feliz, he llegado a esta etapa de mi vida marcando varias generaciones con mi música y eso es hermoso y no es fácil de lograr. Sigo amando lo que hago", comentó Chirino, quien llevó a la salsa la famosa canción "Medias negras", de Joaquín Sabina, en su disco "Oxígeno", de 1991.