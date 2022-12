Entre lágrimas, Natti Natasha recibe lujoso regalo de cumpleaños de Raphy Pina

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Aunque la cantante Natti Natasha acaba de viajar este domingo hacia Carolina del Norte para visitar a su prometido, el productor musical Raphy Pina, quien se encuentra cumpliendo una condena de 41 meses en la prisión federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte, el empresario se unió al programa “Despierta América” para hacerle una llamada a la intérprete de “Criminal”, y además, enviarle a Miami un lujoso regalo por su cumpleaños número 36.

Entre lágrimas y con su pequeña Vida Isabelle en brazos, la reguetonera dominicana escuchó el “te amo mucho” de Pina, para posteriormente caminar hasta una caja gigante con un lazo rojo que tenía en su interior el vehículo favorito de la exponente urbana, una yipeta G-Wagon, blanca, acompañado por un ramo de rosas rojas y una nota que decía “solo faltaba esto en tu bucket list (lista de deseos)”.

A esto, Natasha respondió con un “te amo” y pidió a su pareja que le prometa “manejarme cuando llegue”. Asimismo, explicó que hace muchos años le había confesado a Pina que quería tener ese vehículo, pero entiende que “para mí mi regalo fue ir a compartir con él, verlo, que la niña lo viera y ya”.

La nacida en Santiago de los Caballeros reveló que aunque “todavía no se pueden dar abrazos porque hay un plástico, sí nos pudimos ver, pudimos hablar, por dos horas, vio a Vida, así que para mí fue súper especial porque no pensaba que en mi cumpleaños no iba a poder ir porque no es tan continuó, pero se me dio”.

Sobre qué espera para este 2023, Natasha confesó que quiere “mucha salud para poder seguir viviendo y poder seguir disfrutando a la familia, que Raphy tenga mucha salud para poder darle felicidad, para seguir dándole fuerzas para que él también sea sirviéndole de motivación”.

“El mejor del mundo: Raphy. Te amo”, finalizó.

El sábado, Pina dio a conocer, en una extensa carta publicada en su Instagram, que su novia celebraría su cumpleaños junto a él, y adelantó que le tenía una sorpresa preparada, que según el espacio matutino de Univisión, habría tomado tres meses para lograrlo.