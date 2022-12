Marcos Yaroide asegura que la delincuencia salió de las manos de las autoridades

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El cantante y predicador cristiano Marcos Yaroide se pronunció este lunes a raíz del heho en el que un joven egresado de la carrera de Agrimensura de la Universidad INCE, identificado como Joel Rafael Cabrera Espino, perdió la vida al caerle una piedra desde el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, supuestamente lanzada por un indigente de esa zona cuando el profesional se desplazaba a bordo de un carro Kia Soul negro.

El pastor aseguró a través de una publicación en su cuenta de Instagram que aunque las autoridades dominicanas quieran obviar el fatídico suceso, entiende que “la delincuencia se les salió de las manos”.

Asimismo, Yaroide compartió el comunicado de la institución académica junto al texto en el que más de mil personas han comentado corroborando el pensar del religioso y aproximadamente quince mil han dejado un “like” o “me gusta” en esa red social.

El rector Rafael R. Teijeiro Ruiz, en representación de INCE, exigió justicia traducida en la mayor condena para los culpables por la muerte de Cabrera Espino, a quien describió como “un ciudadano productivo para su patria, que hizo lo que tenía que hacer; estudiar, capacitarse y trabajar honradamente”.

“Exigimos enérgicamente en nombre de la memoria de Joel Rafael Cabrera Espino (de 28 años), sus familiares, amigos; de nuestra sociedad y de esta casa de altos estudios que el o los responsables sean apresados y traducidos a la acción de la justicia y que sean condenados con la mayor de las penas que establece nuestro Código Penal, porque no existe en este caso otra posibilidad, y en el caso de que haya sido un enajenado mental quien cometiera el hecho, que sea recluido en un hospital psiquiátrico para que no vuelva a cometer acciones similares”, señaló Teijeiro Ruiz.

El artista Wason Brazoban también reaccionó tras el lamentable caso, por el que hace un tiempo advirtió sobre los enajenados que acostumbran a agredir a otros ciudadanos.

"Hasta que mataron uno. Coñ! Me he cansado de decir esto de locos en las calles: no tomen el túnel de la 27 de noche que ahí hay un loco que tira piedras para abajo. También hay delincuentes que lo hacen para cuando el conductor se accidente ir dizque en auxilio y es a quitarle todo. Saben lo que más duele de esta muerte? Que pudo evitarse!", escribió Brazoban en su Instagram.