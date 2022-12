Bad Bunny se tomará un descanso de los escenarios en 2023

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Terminando un 2022 lleno de números uno, premiaciones y reconocimientos, el artista urbano Bad Bunny anunció este jueves en una entrevista para la revista Billboard que tendrá un retiro temporal de los escenarios durante el próximo año.

En la conversación con el magacín, donde “El Conejo Malo” se posicionó en los primeros lugares de las listas “Artists of 2022”, “Billboard 200 Albums of 2022” por su disco “Un verano sin ti” y “Hot Latin Songs of 2022” con “Me porto bonito”, el trapero puertorriqueño contó que la pausa en su carrera estará enfocada en su bienestar integral.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cul*".”, expresó.

Asimismo, el cantante habló del tenso momento que vivió frente a cuarenta mil personas en su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina, cuando se quedó sin voz, aunque logró recuperarla luego de tomar té y hacer ejercicios de voz, e inmediatamente, continuó el espectáculo.

“Fue un clic”. “Fue de momento, como que el cambio de temperatura. Yo digo, “No puede ser que esta gente me está dando la energía más cabrona, ¿y yo me voy a quedar sin voz?’”, afirmó.

Por otro lado, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, también habló de las colaboraciones, además admite que no las busca, ya que se conformaría con cualquier cantidad de personas que escuchen su música.

“Una colaboración es casi como tener sexo con alguien. Hacer una canción es algo serio. Tú estás diciendo cosas y estás con alguien que no se va a borrar, va a estar ahí para siempre”, dijo.

“No estoy forzando ni haciendo inventos para sonar. Si a mí me escuchan 300 personas en la India, me escuchan porque les gusta el reggaetón que hago, y el trap que hago y la música que hago. No fue que hice una canción con un hindú para sonar en India”, agregó.

“Por ejemplo, no estaba buscando una colaboración con Drake. Fue muy espontáneo. Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar, quiere colaborar conmigo”, continuó.

Otros reconocimientos:

El 30 de noviembre, Bad Bunny volvió a coronarse como el rey de Spotify tras alcanzar el récord más rápido de la historia al lograr 9 millones de reproducciones en esa plataforma. Esta vez, se coronó en esa plataforma como el artista número uno con "Un verano sin ti" lanzado el 6 de mayo de 2022, pero anteriormente había logrado esa posición con sus álbumes de los últimos tres años, “YHLQMDLG”, “El Último Tour del Mundo” y “Las que no iban a salir”.

De igual manera, Time lo escogió para encabezar la lista de ‘Los mejores álbumes del 2022”.

Además, Apple Music también lo nombró “artista del año”