Brendan Fraser no asistirá a los Globos de Oro 2023: "Mi madre no educó a un hipócrita"

Europa Press

Madrid, España

Brendan Fraser estrenará en 2023 The Whale, filme de Darren Aronofsky con el que se ha colocado como uno de los favoritos en la temporada de premios. Pero pese a sus opciones de estar nominado en la próxima gala de los Globos de Oro, el actor asegura que no tiene ninguna intención de acudir a la ceremonia. "Mi madre no educó a un hipócrita", ha sentenciado.

Y así lo ha asegurado en una entrevista con la revista GQ, como parte de un reportaje en el que el protagonista de películas como la Momia, de Stephen Sommers, estrenada en 1999, habla de su vida desde que acusó al exmiembro y antiguo presidente de la HFPA (Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood) Philip Berk, de haber abusado sexualmente de él en 2003. Fraser aseguró que el incidente le ocasionó depresión y afectó negativamente a su carrera como actor, por lo que la organización encargada de los premios investigó el suceso, en el que el entonces muy influyente periodista le agarró el trasero al actor.

Durante la conversación, el protagonista de The Whale, donde encarna a un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad severa y que intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención, señaló como su relación con la HFPA no había mejorado desde entonces.

Es más, cuando le preguntaron si participaría en una de las ceremonias de los Globos de Oro si estuviese nominado, Fraser tuvo clara tanto su respuesta como su postura. "No, no participaré. Es por mi historia con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Me pueden llamar muchas cosas, pero eso no", sentenció el actor.

"Tengo más historia con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood", dice Fraser cuando se le pregunta si participaría en una ceremonia de los Globos de Oro si estuviera nominado. "No, no participaré". Y al hablar sobre la respuesta de la organización en lo relativo al incidente con Berk, el intérprete cree que, entonces, decidieron seguir adelante con la entrega de premios, probablemente debido a que fuese un tema "demasiado espinoso" como para que la gente quisiera ir e implicarse emocionalmente.

Lo que no pareció sorprender a Fraser, que solicitó a la HFPA una disculpa y exigió la dimisión de Berk. Sin embargo, tras prometer investigar lo ocurrido con el periodista sudafricano, la organización le respondió con una declaración conjunta en la que se concluyó que el periodista tocó de forma inapropiada a Fraser, pero, que, en realidad, ese hecho no pretendía ser más que una broma y no algo de naturaleza sexual. "No era un reconocimiento de que hubiese hecho algo malo, la carta solo era el habitual: 'Si he hecho algo para molestar al señor Fraser, no lo hice a propósito y lo siento'", recuerda el actor, que se negó en rotundo entonces a firmar aquella declaración.

"Sabía que se adelantarían a la historia. Sabía que, desde luego, no tenía futuro con ese sistema tal y como estaba", subrayó Fraser. De hecho, Berk, siguió como miembro con derecho a voto dentro de la HFPA, hasta que, finalmente, fue expulsado en 2021, por compartir un artículo por correo electrónico con sus compañeros, refiriéndose al movimiento 'Black Lives Mater' como una "corriente de odio racista".

Y para el actor, tanto lo ocurrido como la forma en la que se gestionó todo, ha hecho que sienta cierta reticencia en las reformas propuestas por la HFPA, entre las que se incluyen la ampliación del número de miembros o la política de aceptar regalos, después de que, en la gala de los Globos de Oro de 2022, pasara a ser un asunto de escasa relevancia y no televisado.

"Quizá el tiempo diga si van a... No sé lo que van a hacer. No lo sé", respondió Fraser, dando a entender que tiene poca fe en los cambios de la organización, que recientemente se vio envuelta en la controversia después de que una investigación de 2021 de Los Ángeles Times acusara al grupo de hacer negocios por cuenta propia y de otros comportamientos poco éticos.