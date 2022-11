¿Viajarías en el tiempo a la época dorada de la música disco? Descubre Disco Forever

Kharla Ceballos

Santo Domingo, RD

Entusiasmados y llenos de alegría, acompañados de las más creativas prendas con el inigualable estilo retro, el público recibe una vez más, a petición, “Disco Forever”, el show que nos lleva a un viaje de regreso en el tiempo a la época dorada de la buena música de los años 70’s, en dónde el brillo, las luces y las bolas de cristal jamás podrían faltar.

El elenco, conformado por Karla Fatule, Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairoby Duarte, José Guillermo Cortínez y Laura Rivera; junto a la participación especial de Irving Alberti y bajo la producción de Amaury Sánchez, nos trae, en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, un espectáculo cargado de buena música, humor y grandes talentos, que entre bailes, risas, canto y llamativos vestuarios, llenaron de nostalgia y emoción los corazones de una generación que revivió, sin duda, memorias de esta era.

La noche empezó al ritmo de “You should be dancing” de los Bee Gees, interpretada por Héctor Aníbal, y que mejor forma de iniciar el show que con una de las piezas más representativa de los años 70’s en la música disco. Seguida de esta, Laura Rivera nos deleita con su interpretación de “She Works hard for the money” de Donna Summer, otra canción ícono de la música retro, que definitivamente dieron un comienzo y una introducción a lo grande de lo que sería el resto de la función, continuando con canciones como “Love is in the air”, “On the Radio” y “September”.

Amaury Sanches, no continuó la función sin antes agradecer al público por su presencia y decir algunas palabras de despedida, pues afirma que esta sería la última función de Disco Forever, un show que se ha ido cultivando y creciendo desde el año 2003 y que ha llegado a su fin.

La participación de Javier Grullón y Héctor Aníbal juntos en el escenario causó emoción entre el público. Los artistas interpretaron la fusión de dos grandes éxitos musicales: Stayin' Alive (Bee Gees) y Virtual Insanity (Jamiroquai) que a pesar de ser una canción más actual, deslumbró a toda la audiencia.

El sentido del humor y las risas no faltaron, pues desde apariciones especiales, como la de Kenny Grullón, quién interpretando con tarareos canciones en inglés, se robó las carcajadas del público, o como Irving Alberti y su participación cantando “La niña de la mochila azul” la cuál alegó que era, en efecto, “música que estaba en un disco y se escuchaba en los 70”, motivaron a todo el público a cantar, reír y bailar en diferentes momentos de la presentación.

Las sorpresas hacían acto de presencia en el espectáculo, pues más allá de los miembros del elenco principal, tuvieron su papel protagónico los cuatro coristas que acompañaron de principio a fin las voces principales en todo el show, demostrando un gran talento que dejó atónito al público que no se esperaba la aparición en escena de estas cuatro estrellas, cantando a coro temas como “The Winner Takes It All” y “Dancing Queen”, quienes en conjunto con la magnífica orquesta compuesta por 10 músicos, deleitaron a toda la audiencia.

Algo que caracteriza la música de los años 70’s, son sus letras cargadas de amor romance; Karla Fatule y Javier Grullón hicieron honor a la parte más sensible y dulce de la música disco, pues la pareja de esposos dio vida a la canción “heaven knows”, en una cautivadora presentación que conmovió a todos sus espectadores.

Éxitos como “shake, shake, shake”, “You'll Never Find Another Love Like Mine”, interpretados correspondientemente por Héctor Aníbal y José Guillermo, también se hicieron presente en la función, y como acto posterior, Irving Alberti vuelve, esta vez con un clásico en español de José Luis Rodríguez: “Agárrense de las manos”, tema que el humorista presentó con un toque jocoso y con mucha diversión, bajando de la tarima junto a los bailarines, quienes en fila fueron bailando y cantando alrededor del público que les respondía con cariño y alegría.

Los bailarines fueron una pieza clave en el show. Fueron el complemento perfecto de la noche, con atuendos de la época que le daban vida al escenario, coreografías basadas en los pasos de baile que predominaban en los 70’s, la estética y la puesta en escena de los bailes, así como también la interacción de los bailarines con el público, hizo del show un evento fascinante.

De las presentaciones de la noche que más causó impactó fue, sin duda, la de Carlos Alfredo Fatule, padre de Karla Fatule, quien con la canción “You're My Everything”, demostró gran destreza y manejo de la voz, al finalizar recibió una ovación de pie por parte del público que quedó maravillado con su interpretación.

Disco Forever terminó la función con broche de oro. Cerrando la noche con temas como “I Will Survive” interpretado por Laura Rivera y el ‘gran final” YMCA, en donde bailarines y cantantes se unieron nuevamente con los disfraces característicos de esta legendaria canción que ha transcendido a lo largo de la historia de la música en todos estos años.

El público se unió para hacer el baile característico de esta canción en conjunto con los artistas, y entre aplausos, coreografías y risas se despidió el gran Disco Forever: El espectáculo de la música de los 70’s. Dejando una trayectoria de casi 20 años creando momentos únicos y uniendo a los amantes de la música disco en el país.