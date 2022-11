Los secretos de belleza que hacen lucir radiante a Demi Moore a sus 60 años

Yerlendy Abad

La actriz Demetria Gene Guynes, Demi Moore, confirma a sus 60 años cumplidos este 11 de noviembre que es una de las mujeres más bellas de Hollywood. Para cuidar su aspecto físico, Moore ha recurrido a ejercicios estéticos que van desde limpiar su rostro en las noches hasta utilizar sanguijuelas como tratamiento para desintoxicar la sangre.

En 2019, en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar, la protagonista de “G.I. Jane” confesó que le gusta tomar complejos y vitaminas, y que también las comparte con sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis.

Moore también considera el agua como uno de sus grandes aliados para tener 60, pero aparentar la mitad. “Me aseguro de que esté bien limpia. Tienes que darle la oportunidad a tu piel de respirar y aprovechar al máximo el “tiempo de reparación”. Me parece muy, muy importante humectar bien por las noches y aumentar tus niveles de hidratación tanto interna como externamente, así que procuro tomar agua antes de dormir”.

Sobre el maquillaje, Moore tiene una idea muy clara y es que le gusta sencillo y que el color de la base o el polvo se vea lo más uniforme posible con el tono de la piel. Un delineador de labios, un gloss y un lápiz para las cejas es lo que lleva en su bolsa. “Tal vez un lipstick y, a veces, blush”.

“Para las mejillas prefiero un tono rosado natural porque tengo la piel apiñonada y eso significa que hay mucho amarillo en ella. Para el diario mis básicos son: mascara, un poco de rubor y algo de color en los labios. Antes usaba colores más dramáticos en los labios, pero ahora me gusta más lo natural”, continuó.

Quien fuera la esposa de Bruce Willis posee una larga melena que se convirtió en una de sus marcas y que según su propio estilista, Gregory Russell, es completamente natural.

Para lucir un pelo saludable, Moore asegura que corta sus puntas constantemente, evita las máquinas de calor y, aunque resulte extraño, “no lo lavo todos los días”.

En agosto del presente año, la nacida en Roswell, Nuevo México, alborotó las redes sociales cuando posó en bikini para la campaña publicitaria de la colección de bañadores de la diseñadora Andie Swim en colaboración con Moore.

Moore contó en su libro “Inside Out. Mi vida” que en un momento de su vida estuvo obsesionada con el ejercicio al punto de no tener grasa suficiente en su leche materna, lo que limitaba el crecimiento de su hija Scout, por lo que tuvieron que darle fórmula.

“Tenía que exhibirme de nuevo y solo podía pensar en mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Dupliqué mi rutina que ya estaba al máximo, eliminé los carbohidratos y me puse a correr, hacer bicicleta y trabajar en cada máquina imaginable de mi gimnasio”, explicó.

En 2019, Moore volvió exhibirse desnuda en Harper's Bazaar, algo que no hacía desde su icónica portada de embarazada de 1991 en Vanity Fair.

En este momento, tras pasar esa etapa en la que maltrataba su cuerpo, la estrella de Hollywood dedica su tiempo libre al cardio-dance y a una alimentación basada en verduras, frutas, frutos secos, semillas, hortalizas, algas y germinados crudos.

Cabe mencionar, el raro proceso alternativo que la misma Demi Moore afirmó haberse realizado en Australia para limpiar la sangre cuando le colocaron cuatro de este tipo de gusano en el ombligo.

“Eso limpia la sangre. Me siento desintoxicada después”, dijo en 2008 para el programa “Late Show with David Letterman”.

“Encuentro paz cuando no veo mi cuerpo como mi enemigo, cuando doy un paso atrás y aprecio y miro todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí. Me permitió dar a luz a tres hermosos niños, me permitió explorar diferentes roles como actor y me permitió ser fuerte”. – Demi Moore