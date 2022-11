Las mujeres que han protagonizado la vida amorosa de "el hombre vivo más sexy ", Chris Evans

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Aunque resulte extraño, la vida amorosa del actor Chris Evans es todo un misterio, ya que lo han vinculado sentimentalmente con muchas mujeres, pero nunca ha hablado de sus parejas públicamente.

La prensa internacional ha publicado en un mismo titular el nombre de "el hombre vivo más sexy", según People, junto al de estrellas como Shakira, Selena Gómez, Sandra Bullock, Jessica Biel, Ana de Armas y Jenny Slates. Esta última lo confirmó en una entrevista, donde admitió que no creía que le gustaría a Evans.

Slate conoció al galán de Marvel en 2016 durante el rodaje de la película “Un don excepcional”.

“Para ser honesta, no pensé que yo fuera su tipo. Finalmente, fue como: ¿Oh, tienes estos sentimientos por mí?; yo estaba mirando alrededor y preguntándome: ¿Es esto una broma? Cuando se me acercó le dije de una vez que era un tipo de persona muy, muy diferente y que no quería ser un experimento”, expresó Slate.

En junio de 2014, Sandra Bullock tomó con sarcasmo los rumores que la ataban a Evans. "Ustedes están un poco atrasados. Nos habíamos casado pero las cosas comenzaron a empeorar y ya nos separamos", bromeó luego de que el protagonista de Capitán América confesara que la ganadora del Óscar a Mejor Actriz era su amor platónico de niño.

"Gomevans" fue el nombre creado por los seguidores de Selena Gómez para la supuesta pareja formada por Evans y la ex de Justin Bieber tras verlos en redes sociales usando un suéter aparentemente del mismo color y textura y ser fotografiados saliendo del mismo estudio de grabación en Los Ángeles, aunque por separado.

Ana de Armas y Chris Evans demuestran una gran química en la pantalla y eso ha provocado que siempre se especule sobre un romance entre los protagonistas de "El hombre gris", "Entre navajas y secretos" y "Ghosted".

En el caso de Jessica Biel, se dice que es el gran amor de Evans y que estuvieron a punto de llegar al altar. Aunque nunca hablaron sobre el tema, sí se mostraron cercanos y enamorados durante cada evento al que asistían entre 2001 y 2006, periodo en que supuestamente fueron novios.

Según Cosmo, Evans y Biel se separaron en 2006. Fueron vistos besándose por última vez en abril de ese año.

El chisme más reciente sobre un amorío de Evans lo protagonizó Shakira cuando esta recibió a Evans como seguidor en su Instagram en medio de señales que apuntaba a una posible separación entre la cantante colombiana y su ahora expareja, el futbolista español Gerard Piqué.

En una entrevista para "Despierta América", Evans respondió al cuestionarle si tendría una relación con Shakira: "¿Qué si saldría con ella? ¿Estás tratando de contactarme con Shakira? ¿Esto es mucho para la cámara?".