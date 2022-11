Jimmy Kimmel regresa como anfitrión de los premios Óscar

El humorista Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia de los Óscar, anunciaron este lunes los organizadores del evento, que buscan dejar atrás la controversia que marcó la mayor fiesta de Hollywood este año.

Kimmel, que presentó los Óscar en 2017 y 2018, es considerado una opción segura para asumir las riendas de la 95ª entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, luego de que en marzo Will Smith opacara la gala abofeteando a Chris Rock en el escenario.

"Ser invitado como anfitrión de los Óscar por tercera vez es un honor o una trampa", dijo Kimmel en un comunicado.

"Cualquiera que sea el caso, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran ‘no’”, bromeó el presentador, ¡conocido por el programa nocturno de variedades de la cadena ABC “Jimmy Kimmel Live!"

Kimmel fue anfitrión de los Óscar cuando "La La Land" fue anunciada accidentalmente como la ganadora como mejor película, antes de que "Moonlight" obtuviera el premio final de la noche.

También recibió elogios por su presentación de los Emmy en 2020, una entrega de premios que por la pandemia de covid fue organizada con distanciamiento social en un teatro prácticamente vacío en Los Ángeles.

Los productores de la próxima edición de los Óscar, Glenn Weiss y Ricky Kirshner, dijeron que Kimmel "será gracioso y está listo para lo que sea".

Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r