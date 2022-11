La película "Viernes 13" tendrá su propia serie en la plataforma Peacock

EFE

Los Ángeles, Estados Unidos

La plataforma Peacock estrenará una serie que funcionará como precuela de la icónica película "Friday the 13th" (titulada "Viernes 13", en español), informó el servicio de 'streaming' en su cuenta oficial de Twitter este lunes.

La noticia sobre "Crystal Lake", nombre que recibirá la nueva producción, salió a la luz en vísperas de Halloween y, aunque aún no han trascendido muchos más detalles al respecto, sí se ha confirmado que adoptará la forma de "precuela ampliada".

El filme "Friday the 13th" (1980) narra la historia de Jason, un niño que muere ahogado en el campamento Crystal Lake y cuya muerte lleva a su madre, Pamela, a emprender toda una batalla contra los organizadores para que se haga justicia.

Bryan Fuller, conocido principalmente por guionizar la serie "Hannibal", es en el encargado de escribir y producir ejecutivamente "Crystal Lake", además de hacer las veces de 'showrunner'.

"Descubrí "Friday the 13th" cuando tenía 10 años y desde entonces no he dejado de pensar en esta historia", explicó Fuller en declaraciones al medio especializado Variety antes de afirmar que espera que sea "todo un éxito".

Fuller estará acompañado en la producción ejecutiva por Victor Miller, guionista de la cinta original, por Marc Toberoff ("I Spy") y por Rob Barsamian, quien trabajó en el documental "Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th" (2013) y en el videojuego "Friday the 13th: The Game" (2017).

Asimismo, la productora y distribuidora neoyorquina A24 Films también se ha embarcado en este proyecto de la plataforma Peacock, propiedad del estudio Comcast y operada por la firma NBCUniversal.

Tras el éxito del filme original, que consiguió más de 59 millones de dólares de beneficio total acumulado, se han lanzado hasta 11 películas relacionadas con la franquicia "Friday the 13th" en las últimas 3 décadas.

La serie "Crystal Lake" para Peacock se une ahora a títulos también reconocidos como "Jason X" (2001) o "Freddy vs. Jason" (2003).