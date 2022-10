Mariela Encarnación revela no estaría con un dominicano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo RD

La comunicadora Mariela Encarnación confesó el pasado domingo que no sostendría una relación sentimental con un hombre de origen dominicano.

La revelación la realizó en el programa “Pamela todo un show”, bajo los alegatos de que los dominicanos son “inteligentes, simpáticos y graciosos”, pero solo como amigos.

“Yo nunca he tenido un novio dominicano, yo reconozco las armas de seducción de un dominicano, y sí, es un hombre esplendido, inteligente, gracioso, me encanta, pero como amigo, nada más”, explicó Encarnación.

La presentadora de diferentes segmentos en la cadena de noticias CNN, the Cable News Network, por sus siglas en inglés, contó a Sued que cuando se divorció del padre de sus hijos dijo que no hablaría de temas del amor públicamente, al menos hasta que se sintiera segura.

“Si algo te puedo responder sobre ese tema es que cuando me divorcie deje muy claro que hasta que no llegara un momento en mi vida en el que yo tuviera la necesidad de compartir eso no lo iba hacer”, dijo.

Continuando el curso de la entrevista, Sued le preguntó si en algún momento tiene pensado volver a casarse, a lo que respondió que es una persona “muy romántica que ama estar en pareja”.

“Volverme a casar si, definitivamente, yo soy una apegada del amor, yo soy muy romántica, muy apasionada, que ama estar en pareja, es divino, casarme son palabras mayores, pero podría volver a ser tema de conversación en un futuro”, confesó Encarnación.