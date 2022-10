Hotyes, un talento dominicano descubierto por Rosalía

Santo Domingo, RD

El cantante y compositor dominicano de ascendencia turca Jean Valdez, mejor conocido como “Hotyes”, viene cargado de ilusiones con una propuesta musical alternativa.

Este joven artista ha tenido la oportunidad de escribir a otros artistas, canciones que además de tener un toque de romanticismo desatan por momentos pasiones y vivencias propias de la juventud.

“Hotyes” busca en sus canciones fortalecer a los buenos, para para evitar que unos se puedan aprovechar de la bondad de otros, escribiendo versos utilizando stickers de Instagram, involucrando así a sus seguidores en la creación de su arte.

"Durante la cuarentena por pandemia, aprendí a producir mi propia música. Y luego de finalizar la cuarentena, durante un viaje a la playa con algunos amigos, decidí mostrarles mi música... Quedaron locos. De hecho, la palabra Hot en mi nombre la puse porque uno de ellos la utilizó para describir mi estilo... La vida me está abriendo puertas y las oportunidades que me están llegando son muy serias", explicó.

Recientemente, tuvo la oportunidad de lograr llamar la atención de la artista Rosalía durante su concierto en Altos de Chavón, la cual aceptó su propuesta de hacer canciones juntos, y se encuentra en contacto con su equipo.

"Yo pienso que vamos a divertirnos haciendo música en mi estudio. Ella tiene un estilo que me gusta mucho. Por eso me tomé el atrevimiento de tomar un cartel y preguntarle si le gustaría hacer música conmigo. Todo fue espontáneo, no tenía un plan, sólo se me ocurrió y lo hice rápido", dijo el artista.

Hotyes se encuentra trabajando arduamente para próximamente, sacar un álbum musical que se llamará “Cruel”, luego otro “Caloraso” y un tercero “A Buen Tiempo Y Buen Provecho".

Sobre el artista

Sus influencias musicales vienen desde su infancia, al verse envuelto con los diferentes estilos que lo ponían siempre a estar atento para escucharlos e identificarlos, por esa razón recuerda los momentos con su abuela cuando además de baladas en inglés, podía oír artistas importantes de habla hispana.

"Desde pequeño he estado expuesto a mucha música diferente. Por ejemplo, desde antes de saber ingles escucho a artistas como Drake. Pero desde pequeño en la casa de mi abuela escuché a Julio Iglesias y a Luis Miguel. También tengo algunos gustos de Rock. Y en la calle oigo a todos los dembowseros y raperos. Todo eso lo reflejo en mi estilo de una forma u otra, incluso hasta llegando a crear géneros musicales nuevos, de hecho, hace poco inventé un flow nuevo de Dembow", explicó Hotyes.

En cuanto a las redes sociales, el artista se encuentra fortaleciéndose, aunque está claro de que no todo el mundo conoce su música, pero si está esperanzado en darse a notar y poder emprender de manera grande en la industria.

"Me está yendo muy bien gracias a Dios, no todo el mundo ha descubierto mi música, pero quienes lo han hecho se quedan locos. Hay artistas que escuchan mi trabajo y me escriben por DM para decirme cosas bonitas, algunos de ellos tienen agendado venir al país para hacer música conmigo. La gente me dice que tengo un estilo diferente, y yo estoy muy agradecido de poder aportar algo nuevo a la palestra musical de mi país", agregó.