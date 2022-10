Famosos que hablan sin tapujos sobre sus problemas de salud mental

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un tema que ha estado rodeado de muchos tabúes, pero que al pasar el tiempo los mismos se han ido rompiendo.

Muchos famosos han hablado sin reparos sobre sus trastornos, ya que la fama, el dinero y el éxito no son sinónimos de felicidad ni mucho menos de una buena salud mental.

Depresión, ansiedad, bipolaridad, entre otros, son algunos de los trastornos que sufren reconocidas figuras locales como extranjeras y que, incluso, a algunos los ha llevado a retirarse temporalmente de los escenarios para darle prioridad a su salud mental.

Estos famosos utilizan su influencia y cantidad de seguidores para visibilizar el tema y ponerle frente a estas enfermedades, normalizando hablar de la salud mental sin miedos y sin tapujos.

El artista colombiano J Balvin decidió confesarse con el mundo en el 2019 cuando reveló que sufre de ansiedad. Fue a través de sus redes sociales, con millones de seguidores, que el cantante de Medellín exhortó a las personas a que busquen ayuda.

En el 2018 dijo en una entrevista que la depresión casi lo llevó a la muerte y cayó en una crisis profunda porque tenía miedo de buscar ayuda: “Yo decía que eso es pa’ loco”, confesó en esa ocasión.

Desde entonces, el cantante de “Mi gente” ha utilizado sus influencias para visibilizar el tema, incluso hace poco lanzó “OYE”, una aplicación "bilingüe de bienestar creativo" con la que busca que los usuarios transformen sus "emociones en acciones creadoras" y que está basada en sus experiencias personales de salud emocional.

El pasado mes de julio Shaw Mendes sorprendió al anunciar que cancelaba el resto de su gira mundial, cancelando fechas en América del Norte y Europa para poder concentrarse en su salud mental.

“No estaba del todo preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo”, dijo el cantautor.

Mendes inició su gira mundial en apoyo de su álbum “Wonder” en junio, pero a principios de julio dijo que necesitaba tomarse un descanso de tres semanas. Ese descanso ahora se extendió a toda la gira.

El artista expresó que tenía “la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario”, pero dijo que “en este momento tengo que poner mi salud como mi primera prioridad”.

Otro que ha cancelado giras en varias ocasiones por problemas de salud mental es Justin Bieber, aunque la suspensión de su más reciente tour se debió a que recayó en sus problemas de salud relacionados con el Síndrome de Ramsay Hunt, que paraliza parte de su rostro.

La joven celebridad canceló en el 2016 su gira “Purpose”, por la ansiedad y depresión. “Fue lo mejor que pude haber hecho por mi salud mental”, expresó en aquel momento.

Tres años más tarde reveló que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico por los mismos problemas.

Bipolaridad

Selena Gómez es otra de las celebridades que ha puesto visibilidad a los problemas de salud mental. La cantante y actriz estadounidense de origen mexicano reveló hace dos años que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

En esa conversación con su colega Miley Cyrus fue la primera vez que Selena le puso nombre a su trastorno después de haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión, sobre los que ha hablado en anteriores ocasiones y que además han inspirado varias composiciones musicales.

"Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar", contó Gómez en una conversación con Cyrus emitida por Instagram.

Adele

Adele también reveló que había sufrido mentalmente tras el nacimiento de su hijo Angelo. “Tuve una depresión posparto muy mala después de tener a mi hijo, y me dio miedo”.

La cantante aseguró que era reticente a hablar de ello y que cuatro de sus amigas se sentían igual, pero que les daba demasiada vergüenza compartirlo.

La cantante estadounidense Miley Cyrus contó a la revista Elle, en el 2014, que tuvo una depresión tan grande que se encerró en su habitación y su padre tuvo que derribar la puerta para entrar.

Expresó también que la gente no sabe cómo abordar el tema y que no pasa nada por sentirse triste. “Todas las personas pueden beneficiarse de hablar con alguien. Soy la persona más automedicación que existe, pero algunas las necesitan y hubo un momento que yo también estuve tratándome con fármacos”.

Intento de suicidio

“La lucha y el dolor son reales”, aseveró el actor y luchador profesional estadounidense, conocido popularmente como La Roca? o “The Rock”, Dwayne Johnson en una entrevista con la publicación Express, añadiendo: “estaba devastado y deprimido”.

El actor relató el intento de suicidio de su madre cuando el solo contaba con 15 años y cómo, años después, varias lesiones le impidieron jugar profesionalmente al fútbol americano y además, tras un corto periodo de tiempo, su novia rompió con él. “Ese fue mi peor momento”, dijo.

“Todos pasamos por el fango/mierda y la depresión nunca discrimina. Me costó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo a abrirse. Especialmente nosotros, los tíos, que tenemos tendencia a guardárnoslo. No estás solo”, escribió Johnson en Twitter tras la publicación de la entrevista en 2018.

Figuras locales

Hace tres años, la comunicadora Sabrina Gómez reveló a través de la red social Instagram sobre sus problemas de ansiedad, que la han llevado a un descontrol alimenticio, lo que le provocó un aumento de peso y agravaron sus problemas de salud.

Gómez explicó en una serie de videos que debido al sobrepeso que sufrió en ese momento tuvo que rechazar trabajos dentro del cine y teatro.

Kiara Romero

La también comunicadora Kiara Romero ha tenido que luchar con la depresión a raíz de una violación que sufrió cuando tenía nueve años.

La presentadora de San Francisco de Macorís intento quitarse la vida en más de una ocasión, la ultima vez fue lanzándose de un edificio en el 2018.

“Desde los nueve años fui cautiva de una violación que trajo consigo un vacío existencial que me llevó al borde de la muerte en muchas ocasiones, perdí el amor a la vida y el amor hacia mí”, expresó Romero.

Martha Heredia

Martha Heredia se inscribe entre las figuras que han sufrido trastornos. La cantante confesó durante una entrevista que sufrió depresión al ver que todo lo que le prometieron en el reality show de canto no se convirtió en realidad. Esto la llevó a introducirse en el mundo de las drogas.

“Lo que decía el contrato nunca se cumplió y me dejaron estancada, lloré mucho y sentía una depresión tan grande, que estaba fuera de sí entonces una cosa llevó a la otra y caí en el negocio de las drogas”, explicó Heredia.

“La Baby”. como se le conoció en el 2009, sostuvo que sus problemas emocionales se agravaron mientras estuvo presa por droga, una temporada bastante difícil para la artista, pero que la ayudó a crecer y salir de su cárcel mental.