Conozca la encargada de resucitar viejos éxitos para "Stranger Things"

Philippe Grelard/AFP

París, Francia

La serie televisiva "Stranger Things" es una de las más populares de la plataforma Netflix, y un laboratorio ideal para resucitar viejos éxitos pop, gracias a las artes ocultas de su coordinadora musical, Nora Felder.

El caso más conocido fue la recuperación de la canción "Running up that hill", de la cantante británica Kate Bush. Un éxito de 1985, que volvió a serlo en el verano de 2022.

El 30 de mayo, tras la difusión de los primeros episodios de la cuarta temporada de la serie en Netflix, "Running up that hill" se encaramó a los primeros puestos de escucha en Spotify, líder de las plataformas musicales.

Las descargas de la canción "aumentaron en 8,700% en todo el mundo", explicó Spotify.

Y de rebote, otras canciones de Kate Bush volvieron a popularizarse, con un aumento "del 1,600%" de las descargas.

Nora Felder es la maestra de ceremonias de ese fenómeno, algo que requiere más astucia de lo que parece.

"¡Es increíble! Sabíamos que sería especial, porque ya utilizamos 'Should I stay or should I go' de los Clash en la primera temporada, y hubo un repunte de las descargas", explicó Felder a la AFP en entrevista telefónica.

"Pero no imaginábamos que tomara esta dimensión para Kate Bush", añade.

Felder vio coronado su éxito con "Stranger Things" con un premio Emmy.

Mucha más gente escucha ahora sus conferencias, explica.

Cyndi Lauper, Iggy Pop...

"La gente cree que basta con meter cualquier canción buena", afirma.

"En realidad coordinamos todos los aspectos en torno a la música de un proyecto, ya sea la parte creativa como también la negociación de los derechos de una canción, o elegir compositores, músicos...", detalla esta californiana, que ya coordinó la banda sonora de las series "Californication" o "Ray Donovan".

Felder trabajó en Nueva York, primero como programadora en un club, y luego reclutada por el productor Phil Ramone (sin vínculo con los Ramones) para grabar a Paul Simon, Sinead O'Connor, Cyndi Lauper o Iggy Pop.

Pasada la cincuentena, Felder está instalada en Los Ángeles, epicentro de la industrial cinematográfica.

Ella sabía que Kate Bush era "muy selectiva" con la utilización de su repertorio.

"Me tomé mucho tiempo para contactar a sus representantes, exponerles qué representaba [la canción] para la historia, los personajes".

Pero lo que no sabía Felder era que durante las negociaciones, Kate Bush estaba mirando la serie, y que le gustaba.

"Cuando recibimos su aprobación fue un gran alivio, porque esta canción cumple con todas las exigencias de la serie", reitera.

Flores metálicas

"Running up that hill" tuvo éxito hace cuatro décadas, al contrario de "Master of puppets", canción del grupo heavy Metallica, cuya aparición en "Stranger Things" también tuvo un efecto multiplicador.

"Esta canción le va muy bien al personaje de Eddie, que le cae bien a todo el mundo. Algunos rechazan al metal como quien rechaza un libro sin abrirlo, pero gracias a Eddie, los espectadores abrieron el libro y amaron esa canción de Metallica", dice Felder.

En la serie de Netflix, Eddie Munson aparece en la cuarta temporada como un joven "metalero" rebelde, guitarrista en un pequeño grupo, apreciado por los que lo conocen de cerca.

En agradecimiento por este éxito renovado de su canción, Metallica le mandó a Felder flores y una edición para coleccionistas de "Master of puppets" (el título del álbum de 1986) cuando la coordinadora musical fue nominada a los Emmys.

"Ahora me siguen en las redes, y cuando me di cuenta, me dije: '¡oh, pero si es Metallica!'".

"En lo que a la música se refiere, sigo siendo una niña", reconoce.