Jay Wheeler: "República Dominicana ha sido de los lugares más lindos que he visitado"

Rubí Morillo

San Juan, Puerto Rico

Aunque por ahora no hay fecha de cuándo será su gira por el álbum “Emociones”, Jay Wheeler adelantó que de los primeros lugares que visitará será República Dominicana.

“Los públicos más lindos que tengo es de RD. Desde que tengo 10,000 seguidores la mayoría eran de RD. El amor, el cariño, respeto… Siempre las veces que he ido me esperan abajo en el hotel para hacerse fotos conmigo. Lindo, lindo, lindo. Yo puedo decir que de los lugares más lindos que he visitado ha sido RD”, expresó en declaraciones a Listín Diario.

Wheeler afirmó que tiene un “montón” de colegas dominicanos con los que le gustaría colaborar, como ya lo hizo con El Alfa, Prince Royce y Chris Lebrón.

“La verdad es que yo soy bien fanático de la musica de RD, demasiado”, aseguró en la entrevista previo a sus dos conciertos del fin de semana pasado en el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como el “Choliseo”, el mayor estadio puertorriqueño, en un evento donde se dieron cita alrededor de 30,000 personas en total.

En su más reciente álbum, “Emociones”, colaboró con el urbano El Alfa en “No confío”, un tema que juega con el romanticismo que caracteriza a Wheeler y el dembow, género que se ha convertido en representación del movimiento urbano dominicano.

Cuenta además con colaboraciones con Prince Royce en “Si te preguntan”, una bachata en la que participa además Nicky Jam y “Desde mis ojos”, junto al también dominicano Chris Lebrón y el panameño Sech.

En la lista de dominicanos con los que quisiera colaborar próximamente están Rochy RD, Kaly 8 y Braulio Fogón, todos pertenecientes al género urbano.

José Ángel López Martínez, su nombre real, agregó que le gustaría experimentar con la bachata. “Una bachatica solo, claro que sí puedo hacerlo. Lo he intentado, pero todavía no la he sacado”, dijo.

Jay Wheeler nació hace 28 años en Salinas, un municipio ubicado en la parte sur de la isla de Puerto Rico. Antes de ser artista trabajaba ocho horas cosechando maíz bajo el sol, lo que le provocó reacciones alérgicas por los químicos utilizados, reveló a periodistas de Listín Diario.

El exponente urbano empezó a trazar su carrera musical grabando videos de “freestyle” para subirlo a sus redes sociales.

Al empezar a recibir apoyo del público y que uno de sus videos se volviera viral, decidió tomar su faceta artística en serio y dedicarse a la música.

Temas como “Por tu culpa” y “Mensaje de voz” consiguieron capturar el interés del público. Además marcaron el estilo del urbano, quien se caracteriza por plasmar el amor y desamor a través de sus letras.

Sin embargo, sería con “La curiosidad” junto a Myke Towers, canción que cuenta con más de 700 millones de visitas en YouTube, su salto al estrellato.

El trayecto al éxito no es fácil. El camino recorrido por Wheeler para alcanzar sus sueños está marcado por esfuerzo, dedicación y mucho sacrificio.

“Me costó muchísimo y creo que es necesario que te cuente muchísimo porque todo lo que pasa te ayuda a crecer como persona, como humano, como artista y todo lo que me costó le doy muchas gracias a Dios que pasó como tuvo que pasar. Qué tuvo el tiempo que tuvo que tener yque todo pasó poco a poco”, expresó el cantautor.

Un gran reto

Uno de los pasos más importantes en la trayectoria de un artista es tener su primer gran concierto. Un momento especial en que pueden estar frente a frente con el público que está apoyando su carrera musical.

Para los puertorriqueños, ese momento lo marca su primer concierto en el “Choliseo”. A sus 28 años esta es una meta que Jay Wheeler logró tras presentarse el pasado 6 y 7 de octubre y el jueves 13 y viernes 14 tendrá dos más.

Fue una velada en la que sus fanáticos cantaron a todo pulmón temas de hasta cuatro años atrás cuando iniciaba en la música, como “Por tu culpa”, hasta éxitos de su álbum más reciente, entre ellos “Suelta”.

El urbano agradeció todo el amor y cariño, por decirme que sí cuando el mundo entero me dijo que no”.