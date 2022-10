"Carajita" dominicana competirá por el Goya a la mejor película iberoamericana

EFE

Madrid

Dieciséis producciones, en representación de otros tantos países, entre ellas la dominicana "Carajita", competirán por el Goya a la mejor película iberoamericana de la 37ª edición de los premios del cine español, que se entregarán el 11 de febrero en Sevilla (sur).

Chile ha escogido "1976, de Manuela Martelli"; Paraguay se presenta con el documental dirigido por Arami Ulllón "Apenas el sol"; y Argentina se ha decantado por el largometraje de Santiago Mitre "Argentina, 1985", según informó este lunes la Academia de Cine española en un comunicado.

De factura uruguaya es el documental "Bosco", de Alicia Cano Menoni, mientras que la apuesta de República Dominicana es "Carajita", firmada por Silvina Schnicer y Ulises Porra.

También aspiran al Goya el título costarricense de Nathalie Álvarez Mesén "Clara Sola"; el documental guatemalteco de Anaïs Taracena "El silencio del topo"; el colombiano "La jauría", de Andrés Ramírez Pulido; el peruano "Las mejores familias," de Javier Fuentes-León; y el ecuatoriano "Lo invisible", dirigido por Javier Andrade.

Brasil ha seleccionado "Marighella", de Wagner Moura; México, "Noche de fuego", de Tatiana Huezo; Portugal, "Nothing Ever Happened", de Gonçalo Galvao Teles; y Venezuela, "One Way", de Carlos Daniel Malavé.

Las candidaturas al Goya iberoamericano se completan con la representante de Panamá "Plaza Catedral", de Abner Benaim; y la de Bolivia, "Utama", de Alejandro Loayza Grisi.

Estas películas, tres más que el año pasado, se proyectarán en la academia española a partir del próximo martes en sesiones abiertas a académicos y público general.

+ De "Carajita"

El largometraje "Carajita", producido por las dominicanas Ulla Prida y Alexandra Guerrero, fue dirigido por la argentina Silvina Schnicer y el español Ulises Porra.

El guión de la película fue realizado tanto por Prida, quien fue que tuvo la idea original de la historia, como por los directores Porra y Schnicer.

Según los directores, “Carajita” profundiza en el vínculo entre dos personas, Sara y Yarisa, que pertenecen a estratos sociales opuestos y, sin embargo, se aman.

El trabajo de Yarisa es desde hace años cuidar a Sara en casa de los De Moya y juntas han generado un vínculo que parece inquebrantable: lo más parecido a una familia, a una madre y a una hija.

Su relación es en sí misma un límite que se ha roto, un lugar que es fundamentalmente híbrido y que es único para ellas.

Sin embargo, ¿qué pasará a la hora de la verdad, cuando la arbitrariedad de la vida las ponga en una situación donde la confrontación es ineludible?

“Carajita” es una producción dramática de 86 minutos de la casa Wooden Boat Productions (República Dominicana) y Pucará Cine (Argentina), y contó con el apoyo de la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE) y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina.

La película tuvo un elenco 100% dominicano, al igual que el equipo de producción, excepto los directores y director de fotografía. Y contó con la participación de Cecile Van Welie, Magnolia Núñez, Adelanny Padilla, Genesis Buret, Javier Hermida, Richard Douglas, Clara Luz Lozano, Yuberbi De La Rosa y Dimitri Rivera.